A Red Bull apresentou nesta sexta-feira o RB19, modelo em que buscará o segundo campeonato de construtores consecutivo, além de tentar dar o tricampeonato a Max Verstappen no certame de pilotos da Fórmula 1.

Mas o que também chamou a atenção durante o evento realizado em Nova York foi o anúncio da parceria entre a Red Bull e a Ford, a partir de 2026, quando a F1 terá um novo modelo de unidades de potência.

A equipe austríaca havia tentado o mesmo tipo de parceria, envolvendo a Red Bull Powertrains com a Porsche, mas que não foi concretizada devido à discordância principalmente no comando do time.

Agora, com a F1 cada vez mais ‘americana’, a Ford viu uma oportunidade de retorno à F1. Quem observa com surpresa a volta da fabricante, ainda mais por conta do pouco tempo entre o primeiro rumor do retorno – novembro de 2021 – até o anúncio oficial, pode não ter ideia do sucesso dos motores da fabricante de Detroit, especialmente na aliança com a Cosworth.

As ligações iniciais da Ford com a Cosworth iniciam nos anos 1960, no outono de 1965, quando a Ford contratou a Cosworth Engineering para projetar e desenvolver dois novos motores de corrida - um motor de quatro cilindros e 1,6 litros para a Fórmula 2 e um motor de 3,0 litros para a F1.

O primeiro motor da F1 da Ford, o V8 DFV, foi revelado em abril de 1967 e venceu logo na primeira corrida em que competiu - no GP da Holanda em 4 de junho de 1967, com Jim Clark, de Lotus. Este motor foi concebido e projetado por Keith Duckworth, que fundou a Cosworth junto com Mike Costin em 1958.

Quando o motor Ford-Cosworth DFV fez sua estreia vitoriosa em Zandvoort, ele revolucionou o esporte, pois um dos conceitos por trás do motor Ford-Cosworth DFV era algo completamente novo. Pela primeira vez, foi introduzida a ideia de o motor formar uma parte estrutural de um carro de F1 - uma ideia que permanece fundamental para a construção até hoje.

A relação entre a Ford e a Cosworth permaneceu forte e produziu uma série de motores de F1 turboalimentados e normalmente aspirados, culminando no Ford Zetec-R V8 que levou Michael Schumacher ao Mundial pela Benetton-Ford em 1994.

A ironia do destino entra na pista com a parceria da Ford com a antiga equipe Stewart Grand Prix, a partir de 1997. O time que perteceu ao tricampeão Jackie Stewart deu origem à Jaguar que, por sua vez, é a equipe embrionária da Red Bull, fazendo dessa união, um reencontro.

Com 176 vitórias, colocando como terceiro fornecedor de motores mais vitorioso da história da F1, atrás apenas de Mercedes e Ferrari, a Ford-Cosworth tem 13 campeonatos de pilotos e 10 de construtores, a Ford chegou a ter o recorde inigualável por qualquer outro fabricante de motores.

Títulos de Pilotos

Ano Piloto 1968 Graham Hill 1969 Jackie Stewart 1970 Jochen Rindt 1971 Jackie Stewart 1972 Emerson Fittipaldi 1973 Jackie Stewart 1974 Emerson Fittipaldi 1976 James Hunt 1978 Mario Andretti 1980 Alan Jones 1981 Nelson Piquet 1982 Keke Rosberg 1994 Michael Schumacher

Título de Construtores

Ano Equipe 1968 Lotus 1969 Matra 1970 Lotus 1971 Tyrrell 1972 Lotus 1973 Lotus 1974 McLaren 1978 Lotus 1980 Williams 1981 Williams

