Em evento realizado nesta sexta-feira em Nova York, a Red Bull realizou a apresentação oficial do RB19, carro para a temporada 2023 da Fórmula 1, na qual buscará manter o domínio apresentado no último ano. O lançamento acontece em meio à expectativa da oficialização da parceria com a Ford para 2026, que deve ocorrer nas próximas horas.

Assim como a Haas na última terça-feira (31), a Red Bull apresentou apenas a pintura do RB19, guardando os segredos técnicos do carro para a pista. No momento, a equipe não confirmou a realização de um dia de filmagem, tendo confirmado apenas a presença na pré-temporada do Bahrein.

Com o RB19, a Red Bull buscará dar continuidade ao domínio apresentado em 2022. Após um início de temporada de altos e baixos, a equipe resolveu os problemas de confiabilidade do carro e não deu chances aos rivais, conquistando 17 vitórias em 22 GPs.

Max Verstappen conquistou o bicampeonato com facilidade, sem dar chances a Charles Leclerc, batendo o recorde de vitórias e pontos conquistados em uma mesma temporada. Do outro lado, Sergio Pérez teve que se contentar com o terceiro lugar no Mundial em meio a momentos de tensão contra o holandês, especialmente após o GP de São Paulo.

A equipe austríaca manteve a dupla pela terceira temporada consecutiva, enquanto Daniel Ricciardo retornou à Red Bull para ocupar a vaga de terceiro piloto, se ocupando de eventos de marketing, sessões de testes e simulador além de ficar como reserva.

A Red Bull optou por fazer o lançamento em Nova York devido à Oracle, marca americana que seguirá como patrocinadora máster da equipe, enquanto um anúncio da parceria com a Ford seja aguardado para hoje.

A gigante americana anunciou mais cedo seu retorno à F1 em 2026, após 22 anos fora da categoria, quando dava seu nome aos motores Cosworth usados pela Jaguar.

A Red Bull segue avançando com o design da nova unidade de potência para 2026 na Red Bull Powertrains, mas sempre deixou a porta aberta para a parceria com uma montadora após o colapso do acordo com a Porsche.

Mas, até o fim de 2025, a Red Bull seguirá trabalhando com a Honda, que voltou a aumentar sua presença no carro do time austríaco 15 meses após sua saída da F1.

Durante o evento, a Red Bull anunciou ainda o lançamento da campanha MakeYourMark, que convida os fãs a produzirem pinturas especiais para a equipe utilizar no carro durante os três GPs em solo americano em 2023 (Miami, Austin e Las Vegas).

Para 2023, a Red Bull espera uma forte competição da Ferrari e o retorno da Mercedes. Seu desafio fica ainda maior com a redução de 10% no tempo de túnel de vento como parte da punição pela violação do teto orçamentário de 2021.

Por ter sido a campeã de construtores no ano passado, a Red Bull já teria a menor alocação de tempo de túnel de vento do grid, apenas 70%. Com os 10% de punição, o total cai para 63%.

Veja abaixo as primeiras imagens do RB19:

