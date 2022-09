Carregar reprodutor de áudio

O departamento de TV da Fórmula 1 está sempre procurando novos ângulos e novas fotos. Este ano vimos a volta da câmera no pedal, duas décadas após a última experiência. Enquanto no GP da Holanda foi testado algo diferente para dar uma melhor impressão de quão íngremes são realmente as curvas inclinadas.

As imagens só foi visto brevemente no sábado e domingo em Zandvoort, e apenas na Ferrari de Carlos Sainz. No entanto, a primeira tentativa da F1 com uma câmera estabilizadora giroscópica foi considerada um sucesso, pois a imagem se inclinou quando o espanhol correu ao redor da curva.

“Basta olhar para esta nova câmera que estamos testando”, disse o CEO da F1, Stefano Domenicali, que estava na bancada de comentários da Sky F1 quando a imagem apareceu no TL3. “Acho importante tentarmos transmitir a sensação de velocidade, a sensação do que realmente está na pista.”

O responsável pelas imagens dos carros que vemos transmitidas é o chefe de câmeras onboard da F1, Steve Smith, que faz o trabalho há mais de três décadas.

“Stefano e Ross [Brawn] estão ansiosos para trazer inovação, coisas novas para mostrar que não estamos parados e avançando”, diz Smith.

“E este ano introduzimos a câmera no pedal. Eventualmente, queremos que a câmera 360º seja capaz de transmitir ao vivo do carro. Atualmente, é uma unidade independente, que grava na unidade real, e depois baixamos a filmagem e depois é usada nas redes sociais.

“É nossa esperança que as pessoas assistam ao feed internacional na TV, complementando isso com um iPad ou seu telefone para assistir a uma câmera 360º”.

A F1 está sempre aberta ao feedback dos fãs, mas não é fácil deixar todos felizes.

“Acho que o que acontece às vezes é que as pessoas veem algo e escrevem e dizem por que você não faz isso na F1?”, diz Smith. "E a maior coisa para nós é fotografar com uma única câmera.

“Por exemplo, Martin Brundle fez uma reportagem na Sky em uma Ferrari em Fiorano há alguns anos. Ele saiu no carro e eles o carregaram com GoPros. Ele fez duas voltas, com três ou quatro imagens diferentes. Eles o trouxeram, eles moveram essas fotos para outro lugar no carro, ele deu mais duas voltas.

“Então ele entrou, eles removeram todas as câmeras. Houve mais duas voltas, e eles cortaram e juntaram para que você não pudesse ver nenhuma câmera. Mas são 10 tomadas diferentes. Não nos faz nenhum favor, porque então alguém diz por que não podemos ver isso em um grande prêmio?”

A clara inspiração para a câmera giroscópica que a F1 testou em Zandvoort foi a MotoGP.

“Alguém escreveu e disse que seria ótimo se pudéssemos ver como é a curva inclinada. Se você vê o carro normalmente, a atitude do carro fica com a pista

“Não é como uma bicicleta, uma bicicleta se inclina mais de 68 graus. E isso é realmente impressionante. O que as bicicletas fazem é ótimo. E encontramos uma câmera que fez o trabalho.”

A câmera giroscópica é a mesma usada na MotoGP e, de fato, foi fornecida pela organizadora da série Dorna. Como sempre com essas inovações, o próximo trabalho foi colocá-lo em um carro.

“Tentamos fazer isso de forma encoberta para não incomodar as pessoas”, diz Smith. “Se você vai a uma equipe e diz que adoraríamos experimentar isso, a primeira coisa que eles dizem é quanto pesa, há uma penalidade aerodinâmica, nossos principais concorrentes estão usando? E se você disser não, eles dizem bem, nós também não vamos executar!

“Também o que descobrimos é que, se temos imagens especiais, as equipes sentem que estão perdendo exposição. E as câmeras de bordo são usadas para fazer análises dos pilotos, há muitas coisas para as quais eles usam as filmagens. Então, se você usar uma foto incomum, eles não estão recebendo a câmera do santantônio, e eles gostam dessa foto.

“No entanto, temos a capacidade de câmeras de fluxo duplo, para que possamos transmitir dois sinais simultaneamente. Não fazemos muito isso agora, mas estamos transmitindo duas vezes a imagem do pedal.”

A nova câmera giroscópica se encaixa na bainha usual no nariz e não há penalidade de peso. A Ferrari concordou em usá-lo no carro de Sainz em Zandvoort. Depois de algumas experimentações na sexta-feira, foi discretamente inserido na transmissão no sábado e, em seguida, brevemente na corrida.

“Para ser honesto, se não pudéssemos testá-lo para Zandvoort, seria ruim”, diz Smith. "Porque você não pode levar para Monza e testá-lo, porque é plano! E então nós pressionamos.

“E se eu for brutalmente honesto, houve algumas imperfeições na foto. Mas conversamos sobre isso e decidimos que esta era nossa última oportunidade de fazê-lo. Sentimos que, ao enviá-lo, o bom superava o ruim."

A nova cena caiu bem, e Smith recebeu um feedback instantâneo: "Assim que foi ao ar, pude sentir meu telefone vibrando no meu bolso, as mensagens estavam chegando. Uau, isso é bom!".

Detalhe da câmera no carro de Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Adam Cooper

A questão agora é onde mais a câmera giroscópica pode ser útil? Foi tentado brevemente nos treinos em Monza na McLaren de Lando Norris, com a ideia geral de ver como ela reagiria nas zebras e assim por diante, mas as imagens captadas não foram transmitidas.

Pistas com ondulações, como Suzuka e Austin, também podem ser opções interessantes, mas no momento não há planos firmes.

Enquanto isso, a F1 continua inovando. Para Austin, pode-se esperar ver uma visão do santantônio com uma vista do pedal sobreposto na frente do chassi como uma imagem de raio-X, mostrando os pés do piloto trabalhando. O objetivo é sempre fornecer algo que os fãs possam desfrutar.

“Odeio dizer isso, porque fui eu que instalei, mas a volta da pole de Ayrton Senna em Mônaco em 1990, todo mundo usa isso como uma peça icônica”, diz Smith. “Mas você não está comparando ovos com ovos. Esse é o V10, caixa de câmbio manual, e é o Ayrton Senna.

“Quando você vê essa volta no YouTube, 50% do que as pessoas tomam como vibração é realmente uma quebra, porque costumávamos transmitir do carro para o helicóptero, agora ele transmite do carro para os locais ao redor do circuito.

"Esta câmera giroscópica tem a capacidade de reduzir a estabilização. Então, o que podemos fazer é experimentá-la. Passei 30 anos da minha vida tentando torná-las estáveis. E agora algumas pessoas gostariam de vê-las menos estáveis! "

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: