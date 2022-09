Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen está dominando a temporada de Fórmula 1, tendo vencido 11 das 16 corridas até agora este ano, incluindo as últimas cinco consecutivas. O piloto holandês, que venceu um campeonato muito disputado no ano passado contra Lewis Hamilton, agora desfruta de uma vantagem confortável na classificação e pode até garantir seu segundo título na próxima rodada em Singapura, dependendo de resultados.

Do outro lado da garagem da Red Bull, Sergio Pérez tem enfrentado dificuldades nos últimos meses após um forte início de temporada, que deixou o mexicano com apenas um pódio nas últimas seis corridas. Assim, ele deixou de ser um candidato ao título contra seu companheiro de equipe para ter que se preocupar em não cair para o quarto lugar na tabela.

Para Marc Surer, que competiu na F1 entre 1979 e 1986, a parceria vencedora entre Verstappen e Red Bull se encaixa e lembra outras semelhantes na história da F1.

"Às vezes essas combinações acontecem quando um cavaleiro tem o cavalo perfeito para ele. Eles ganham tudo junto. Mas se o cavalo vender por muitos milhões, o próximo não ganha mais porque falta essa combinação. Acho que temos essa situação : Max Verstappen e Red Bull, eles se encaixam!", disse Surer em entrevista no canal do YouTube da Formel1.de, publicação irmã do Motorsport.com.

O suíço lembrou outras duplas de pilotos e carros na F1 que considera especiais, como Verstappen e Red Bull: "Jim Clark com a Lotus, Jackie Stewart com a Tyrell. Mais tarde, Michael Schumacher com a Benetton teria que ser mencionado neste contexto, com o qual ninguém, exceto Schumacher, poderia ganhar corridas consistentemente."

No entanto, Surer aponta como um aspecto fundamental no domínio atual de Verstappen: a Red Bull procurou dar a ele um carro para se adequar a ele após um início de temporada em que ele não se sentiu 100% confortável ao volante do RB18.

"Sempre há essas combinações em que eles se encaixam. Isso significa que você tem a sensação de que é uma unidade. E é claro que Max também tem a influência de que o carro se desenvolve em sua direção. Se ele reclamar que o carro está com subviragem, eles farão todo o possível para eliminar isso. Não importa o que um Perez diga ", disse o atual comentarista de F1 para o SIRF, da Suíça.

O próprio Pérez apontou desde o GP da Áustria que o carro seguiu uma linha de desenvolvimento que não lhe permite mais se sentir tão confortável quanto no início da temporada, o que afetou seu desempenho. Verstappen, por sua vez, passou a dominar o campeonato.

"No início do ano, Max e o carro não eram uma unidade. Ele estava brigando com o carro e também reclamando no rádio o tempo todo. Isso significa que ele estava infeliz. Agora ele se harmoniza", disse Surer. "Nós já vimos isso: quando o carro estava com understeer, Perez estava dirigindo no mesmo nível que Max. Em Baku, por exemplo. Eles estavam no mesmo nível. Perez era ainda mais rápido na maioria das vezes."

"Agora que o carro está indo na direção oposta, Max pulou e Pérez ainda está na mesma velocidade. Essa é a diferença: um super piloto, se você lhe der o carro certo, ele pode voar com o carro. E outro piloto só pode ir tão rápido quanto o carro", analisou.

