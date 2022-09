Carregar reprodutor de áudio

Desde o anúncio da saída da Honda da Fórmula 1, a Red Bull vem trabalhando na sua própria divisão de unidades de potência, a Red Bull Power Trains, e com toda a estrutura envolta e criada para essa função, a equipe alega ser capaz de fornecer motores para até quatro times no grid.

Atualmente, existem quatro fornecedores para quatro equipes: Mercedes que tem como clientes McLaren, Williams e Aston Martin, Ferrari com Haas e Alfa Romeo e a Honda ao lado da Red Bull e AlphaTauri. A Alpine usa sua própria unidade de potência (motores Renault).

A ideia inicial da Red Bull, de acordo com Christian Horner, é produzir para as duas equipes da Red Bulll, ela mesma e a AlphaTauri.

A forma como estamos estruturados, temos a capacidade dentro das instalações de produzir motores para até quatro equipes”, disse em entrevista ao Race Fans. “Mas esse certamente não será o objetivo inicial. O plano inicial é obviamente fornecer as duas equipes de propriedade da Red Bull.”

Em meio à animação em relação ao Red Bull Power Trains, a Honda vê a oportunidade de seguir ao lado da parceira para além de 2025 como acordado até então. A 'volta atrás' no que seria a junção de Porsche e Red Bull teria plantado essa semente na fabricante japonesa - o que pode ser considerado pela própria Red Bul.

“A Honda [é] uma grande empresa. Eles anunciaram sua saída da F1 para focar sua atenção na eletrificação de seus produtos, afastando-se do motor de combustão. Então você assumiria que se eles olhassem para retornar à F1, isso teria que ser levado em consideração", ponderou Horner.

“Então, havendo ou não algum interesse, potencialmente no lado da bateria, e quaisquer sinergias potenciais, poderia haver uma discussão interessante. Mas a combustão e o lado mecânico do motor, estamos em um roteiro para 2026 com o qual estamos muito felizes.”

Toyoharu Tanabe, diretor técnico da F1, Honda, e Masashi Yamamoto, gerente geral da Honda Motorsport, com o carro de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16b Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A ideia de construir seus próprios motores é vista como uma atitude "ousada" por parte da rival Mercedes. Contudo, a visão de Toto Wolff, em partes, é compartilhada e ecoada por Horner, que enxerga com clareza a grande missão à frente da Red Bull em ser independente e autossuficiente.

“Não é uma tarefa pequena, algumas pessoas estão dizendo que estamos completamente loucos por enfrentar Ferrari, Mercedes e Renault e potencialmente até Honda começando do zero. Mas esse é exatamente o caminho da Red Bull, para alcançar o impossível. Isso foi dito sobre projetar e construir um chassi.

“Isso nos permite olhar para outros projetos, por exemplo, o RB17, se produzimos nossa própria unidade de energia para isso. Portanto, é estrategicamente um investimento lógico, após o anúncio da Honda de se retirar, para tomar nosso futuro em nossas próprias mãos, em vez de depender de ser um cliente.”

