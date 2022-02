Carregar reprodutor de áudio

George Russell construiu uma boa reputação na Fórmula 1 especialmente graças ao seu sucesso nas sessões de classificação, e o novo piloto da Mercedes revelou seus segredos para o bom desempenho nesses dias. O britânico ficou conhecido por colocar a Williams na contenda do topo do grid nos últimos três anos, o que lhe valeu o apelido de "Sr. Sábado".

Falando ao Crash.net, ele disse que a pressão e os holofotes do mundo inteiro - que poderiam fazer um competidor ficar nervoso - o deixam motivado a brilhar, e isso tem dado certo.

"Você vai até a classificação e tem a chance de fazer um trabalho notável, a pressão está em você e o mundo inteiro está observando você", disse Russell. "Isso me empolga e eu fico mais forte com isso. Acho que esta é a parte mais emocionante do fim de semana para muitos, pois é onde seu carro está mais rápido e você acelera ao máximo."

"A corrida é mais como uma maratona correndo até o fim. Você não pode forçar todas as voltas porque se fizer isso, gastará seus pneus, motor e freios, mas a qualificação não é assim. Você não precisa esconder nada. Você dá tudo até o fim e é disso que eu gosto."

"A velocidade natural de um piloto de F1 não se desenvolve"

Enquanto Russell diz que a qualificação recompensa o mais rápido do fim de semana, ele também acredita que um piloto não pode aprender a atingir uma "velocidade natural" ao longo de sua carreira.

Em vez de talento inato, o britânico acredita que esse desempenho nato é resultado de conhecimento e experiência.

"Acho que sua velocidade como piloto não se desenvolverá a partir dos 16 ou 17 anos até o final de sua carreira. Você aprende a trabalhar melhor com sua equipe e obter melhores resultados com seu carro, e será mais rápido quando se desafiar com algumas questões técnicas como quando usar os pneus para ir melhor na pista."

"Essas são todas as coisas que você pode alcançar com pura experiência, e acho que fiz um grande progresso. Sou definitivamente muito mais rápido do que há três anos. Não pelo talento natural, mas pelo conhecimento técnico que absorvi."

George Russell com o Mercedes W10 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Para o Russell, a primeira pole position na F1 pode vir em 2022, mas claro, isso dependerá da velocidade do W13. O jovem piloto, que teve a oportunidade de largar da primeira fila no GP da Bélgica de 2021, acrescentou que as voltas de classificação lhe deram uma intensa sensação de adrenalina.

"Quando você consegue um feito tão especial em uma volta, experimenta uma explosão de adrenalina, junto à felicidade que sentiu porque tudo acontece em um curto espaço de tempo", comentou. "Trata-se de integração com a ferramenta."

Você deve se sentir confortável e seguro dentro do carro, tem que reagir da maneira que quiser, quando quiser, e isso faz você se sentir como se estivesse em uma montanha-russa. Você está na velocidade mais alta e todo o resto está embaçado, focado em uma coisa, em cada curva para a próxima e passando por elas o mais rápido possível."

"É realmente como um passeio incrível em uma montanha-russa, o mais rápido da sua vida. Eu me sinto assim todo fim de semana. Quando você faz um bom trabalho, a adrenalina é inevitável e você está no controle total dessa atração."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

F1: HAAS faz lançamento 'FAKE' do carro de 2022; confira como ficou e as EXPECTATIVAS da equipe

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: