O chefe da Mercedes High Performance Powertrains (HPP), Hywel Thomas, disse que seus engenheiros estão "muito ansiosos" para ver como sua mais recente unidade de potência da Fórmula 1 se comporta no novo W13. Os fabricantes tiveram que ajustar seus motores para se adequarem às diferentes características dos carros de 2022, além de lidarem com a mudança de combustível E5 para E10.

Em essência, o pacote aerodinâmico de 2022 fará com que os pilotos desta temporada enfrentem as curvas de uma maneira diferente dos anos anteriores e, portanto, os fornecedores tiveram que fazer alterações para garantir a entrega de desempenho ideal.

Thomas disse que a HPP fez o dever de casa em conjunto com a equipe de chassi em Brackley, mas reiterou que está para fazer mais mudanças após os primeiros testes com os novos carros.

"A máquina de 2022 é muito diferente", disse ele em um vídeo da equipe. "Sabemos que a aerodinâmica é outra e com todas as coisas que nos disseram e o trabalho que fizemos, acreditamos que o carro se comportará de outra maneira. Os pedidos do piloto também serão diferentes e como eles atacam as curvas em relação aos anos anteriores.

"Temos simulações, fizemos os nossos cálculos e modificamos o motor e a forma como ele funciona para ficarmos prontos. Seremos capazes de reagir quando o piloto utilizá-lo de maneira um pouco diferente."

"Claro, estamos absolutamente ansiosos para chegar ao primeiro teste de pista para ver se essas simulações estão corretas. Espero que sim. Caso contrário, estaremos prontos para ajustar a unidade conforme necessário para garantir que o piloto receba exatamente o que deseja quando solicita."

Thomas acrescentou que as novas regras deram à Mercedes a oportunidade de repensar o pacote e otimizar a instalação em torno do que funciona melhor para os designers de chassi.

"Todos os anos damos uma olhada na unidade de potência e na maneira como ela fica dentro do carro para nos dar o melhor tempo de volta." explicou. "Com 2022, sendo um totalmente novo, temos a oportunidade de analisar tudo novamente."

"Existem áreas no carro que serão muito sensíveis ao tempo de volta e haverá outras que são menos. O que estamos tentando fazer com o motor é garantir que fiquemos o mais distante possível das áreas sensíveis para dar o máximo de flexibilidade aos projetistas."

"Para isso, temos que trabalhar de mãos dadas com o departamento de chassi e todos esses engenheiros, e assim garantir que a unidade se encaixe exatamente onde deve. Assim, conseguiremos fazer o pacote geral mais rápido.”

Thomas enfatizou que o congelamento dos motores, que durará até 2025, oferece mais um desafio.

"A especificação de desempenho será congelada. E a partir da metade do ano, os sistemas elétricos também estarão do ponto de vista do desempenho. Então, isso significa que não poderemos trazer atualizações durante o ano. Só será possível fazer upgrades de confiabilidade."

"Com o novo combustível, o congelamento do desempenho da unidade ao longo da temporada e todo o carro novo, a nova aerodinâmica e encaixar o motor nela, há um grande desafio para todos os envolvidos, e especialmente para a equipe do HPP", concluiu.

