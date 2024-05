O presidente e CEO do Hard Rock Stadium Tom Garfinkel defendeu os preços dos alimentos que viralizaram nas redes sociais durante do GP de Miami de Fórmula 1 alegando que eles foram postados "fora de contexto".

Garfinkel, que é sócio-gerente do evento de F1 e também chefe da equipe de NFL Miami Dolphins, falou para a mídia especializada, incluindo o Motorsport.com sobre o preço dos alimentos. Ele disse que os valores refletiam a diversidade financeira vinda por parte dos participantes, que vão de fãs regulares até pessoas VIP e celebridades nas caríssimas áreas de hospitalidade.

"Alguém veio aqui e tweetou que uma lagosta custava 280 dólares sem adicionar nenhum comentário", disse. "O contexto não foi incluído. É um prato para 10 pessoas, provavelmente, por 280 dólares."

Uma multidão de 275 mil fãs compareceram no Circuito de Miami ao longo dos três dias, um aumento de 5 mil em relação ao ano passado e 45 mil quando comparado ao evento de inauguração em 2022.

Garfinkel destacou que, de forma geral, os ingressos giram em torno de 150 dólares - essas opções foram introduzidas após críticas aos altos preços - davam uma opção acessível de três dias com diversos pontos de observação ao redor da pista e acima do paddock de F1 nos assentos superiores do campo da NFL.

Fans Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Acredito que foi muito divertido de assistir, pela primeira vez em três anos, o nível 300 do estádios estava quase completamente cheio", ele disse. "Eles podem atravessar, onde há degraus e as pessoas podem subir se você comprar um ingresso de 150 dólares por dia - e ficar bem ao lado da pista."

"E isso existe em várias áreas ao redor da pista. Você pode subir no topo do estádio, passear, ver grande parte da pista e as concessões estão abertas assim como para o futebol. Então, há opções que são mais baratas e há muitas delas espalhadas e há algumas opções que são mais caras, e há algumas opções que são muito caras porque [o renomado chef famoso de Nova York] Mario Carbone está lá fazendo sua vodka rigatoni, e isso vai custar muito dinheiro."

"Nós apenas tentamos oferecer opções e às vezes as pessoas apontam uma coisa e falam 'isso é muito caro' sem colocar o contexto de um prato que é feito para 10 pessoas, certo? Portanto, também existem opções mais baratas, o que é importante para nós."

