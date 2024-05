Felipe Nasr estará presente mais uma vez na lendária 24 Horas de Le Mans, que acontece em junho deste ano.

O piloto brasileiro da Porsche Penske Motorsports dividirá a condução do Porsche 963 número 4 com o francês Mathieu Jaminet e o inglês Nick Tandy, repetindo a formação de 2023.

“Estou muito feliz em anunciar meu retorno às 24 horas de Le Mans, o principal palco mundial de endurance. Representar a Stuttgart nesta prova é especial para mim. A marca é uma referência no Brasil e compartilhamos do mesmo objetivo: continuar construindo histórias de sucesso juntos”, afirma Nasr.

Prossegue Nasr: “O ano começou incrivelmente bem com nossa vitória nas 24 horas de Daytona, e seguimos liderando o campeonato IMSA após conquistar três pódios consecutivos”, diz. “A equipe Porsche Penske Motorsport tem feito um trabalho excepcional, resultando em uma evolução significativa no desempenho do 963. Estou confiante em nossa capacidade de lutar pela vitória em Le Mans ao lado do Nick Tandy e do Mathieu Jaminet.” A largada das 24 Horas de Le Mans acontecerá no dia 15 de junho.

Além de liderar o campeonato da IMSA, a Porsche Penske Motorsport também ocupa o primeiro lugar no Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) para fabricantes e para pilotos, neste último com o trio formado por André Lotterer/Kévin Estre/Laurens Vanthoor.

Equipes clientes da Porsche lideram os campeonatos do FIA Endurance Trophy: o de equipes da classe Hypercar, com o carro 12 da Hertz Team Jota; o de equipes da classe LMGT3, com o carro 92 da Manthey PureRxcing; e o de pilotos da classe LMGT3, com o trio Aliaksandr Malykhin/Joel Sturm/Klaus Bachler.

