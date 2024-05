Após uma pausa, a MotoGP volta a acelerar já neste fim de semana, com o Circuito Bugatti, em Le Mans, sediando mais uma edição do GP da França, a 5ª etapa da temporada 2024.

Com 20 etapas previstas no calendário, após o cancelamento do GP da Argentina e mais um adiamento do GP do Cazaquistão, a principal categoria da motovelocidade mundial conclui neste fim de semana o primeiro quarto da temporada 2024.

Após uma passagem caótica por Jerez, repleta de quedas, Jorge Martín mantém a liderança, apesar do abandono no GP. O piloto da Pramac tem 92 pontos contra 75 de Francesco Bagnaia. Enea Bastianini é o terceiro, com 70, apenas um à frente de Pedro Acosta. Dominador de Austin, Maverick Viñales completa o top 5 com 63, enquanto Marc Márquez vem na sequência, com 60.

Na Moto2, o brasileiro Diogo Moreira caiu para a 22ª posição após o abandono na prova de Jerez, com dois pontos conquistados na etapa de Austin. Diogo vive um processo de adaptação em seu ano de estreia na categoria.

Para fechar, a MotoE realiza a segunda de oito etapas da temporada 2024. Mattia Casadei lidera após a passagem por Portimão com 41 pontos, apenas um à frente de Héctor Garzó. Já Eric Granado, que fez a pole em Portugal, é o nono colocado com 13 pontos, tendo abandonado na primeira prova do fim de semana.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na França:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h25 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 11h15 ESPN e Star+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Star+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Star+

