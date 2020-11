Catorze anos após a realização do último GP de San Marino, o Autódromo de Ímola voltou a receber a Fórmula 1 em meio ao calendário de 2020, impactado pela pandemia da Covid-19. E, apesar de ainda ter um futuro incerto no Mundial, o presidente reeleito do Automóvel Clube da Itália, responsável pelo esporte no país, quer a pista no calendário de 2021.

Angelo Sticchi Damiani, que foi eleito para mais uma gestão à frente da instituição, confirmou que está trabalhando para fazer com que Ímola ocupe a vaga deixada pelo GP do Vietnã para 2021. Seu principal objetivo é fazer com que a Itália volte a ter duas etapas anuais, ao lado da prova de Monza que, em 2021, está marcada para 12 de setembro.

O espaço deixado pelo Vietnã é, atualmente, o único que permitiria a entrada de Ímola novamente. Caso não consiga, a direção do autódromo teria que esperar o cancelamento de alguma outra etapa já confirmada em meio à incerteza ainda causada pela pandemia.

"Queremos organizar dois GPs de Fórmula 1 em 2021. Além da corrida de Monza, que já está confirmada, estamos lutando pela inclusão de Ímola no calendário. Esperamos conseguir, embora seja difícil", disse Damiani em entrevista à Agência Italpress.

Além da luta por Ímola, Damiani foi responsável por fechar o acordo com a F1 para manter o GP da Itália em Monza até 2024. Em 2020, devido ao calendário altamente afetado pela pandemia, a Itália recebeu pela primeira vez três corridas em um mesmo ano: o GP da Itália em Monza, o GP da Toscana, em Mugello, e o GP da Emilia Romagna, em Ímola.

A vaga deixada pelo Vietnã, em 25 de abril, segue sendo alvo de muita especulação sobre quem poderá ocupar. Dois candidatos eram vistos como favoritos, porém a Turquia já confirmou que não irá realizar a prova, porque a data cai durante o mês sagrado do Ramadã. O outro nome considerado é Portimão, uma pista que foi muito elogiada pelos pilotos, enquanto Ímola teve uma recepção mais mista, recebendo críticas inclusive de Lewis Hamilton.

