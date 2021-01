Confira 10 motivos para ficar ligado na temporada de 2021 da F1

Apesar de poucas mudanças no regulamento para 2021, além de um amplo favoritismo para a Mercedes e de Sir Lewis Hamilton, a Fórmula 1 apresenta vários motivos que farão os fãs da maior categoria do automobilismo mundial não se arrependerem de ficarem ligados nas 23 etapas que virão.

A equipe do Motorsport.com listou 10 motivos para você não perder nada neste ano, que vão desde o testemunho da história sendo feita, com mais recordes de Lewis Hamilton quebrados, estreias de pilotos em novas equipes e um ‘novo’ calendário ainda no período de pandemia.

Confira:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?