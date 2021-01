Racing Point se torna oficialmente equipe Aston Martin F1

Ano novo, nova imagem. A conversão de Racing Point para Aston Martin começou neste 1º de janeiro de 2021. Foram-se as cores rosa, azul e branco para dar lugar ao verde.

A equipe sediada em Silverstone revelou sua nova identidade nesta sexta-feira, não deixando passar alguns minutos do novo ano para revelar seu novo logotipo.

Ainda teremos que esperar até fevereiro para ver as pinturas dos carros Sebastian Vettel e Lance Stroll.

Após 61 anos de ausência da Fórmula 1, a volta já está marcada para 21 de março de 2021, quando serão apagadas as luzes do GP da Austrália em Melbourne, embora nos últimos anos a marca já tenha estado presente como patrocinadora da Red Bull.

“A Fórmula 1 é uma plataforma extremamente poderosa que terá um papel fundamental na estratégia da Aston Martin e na evolução da empresa. É um esporte verdadeiramente global com um grande público que acreditamos que ajudará a marca a brilhar ainda mais e crescer", disse Lawrence Stroll.

“Esta é uma marca que já teve grandes sucessos no automobilismo internacional de alto nível, como nas 24 Horas de Le Mans, e agora temos a oportunidade de escrever uma nova página. É uma perspectiva muito emocionante para qualquer pessoa."

O chefe da equipe, Otmar Szafnauer acrescentou: "Tivemos quase um ano para nos preparar e chegar a este momento e mal podemos esperar para ver a reação quando finalmente revelarmos nossa nova identidade como a equipe Aston Martin F1. Representar tal marca é um grande privilégio para cada membro da equipe. Conquistamos uma merecida reputação por mirar além do horizonte, então estamos confiantes de que podemos deixar o nome da Aston Martin orgulhoso."

