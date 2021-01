Com a Red Bull admitindo que poderia procurar alguém de fora de seu programa, se Alexander Albon não entregasse os resultados necessários, George Russell teria sido um candidato óbvio com base em sua performance, depois de mostrar no GP de Sakhir que tinha ritmo para vencer, quando substituiu Lewis Hamilton.

Refletindo sobre os candidatos que a Red Bull avaliou quando tomou a decisão sobre os pilotos de 2021, seu consultor esportivo, Helmut Marko, disse que Russell nunca foi considerado.

“Não,” disse ele em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com. “Ele tem um contrato de dez anos com o Toto Wolff. É piloto júnior Mercedes. Estávamos procurando uma solução provisória por um ano. Pérez era uma opção muito melhor."

Marko disse que não havia dúvidas de que Russell é um bom piloto, mas questionou sobre dar muito valor à sua exibição em Sakhir porque sentiu que foi um fim de semana em que Valtteri Bottas teve um desempenho inferior.

“Russell é um jovem inteligente e rápido”, acrescentou Marko. “Seu esforço com a Mercedes foi ótimo. Mas, ao mesmo tempo, foi marcado por tantas incertezas de Bottas que não era realmente uma comparação válida. Bottas ficou muito abaixo do seu nível normal. "

Elogio a Tsunoda

Além de tomar a decisão de dar a Pérez um assento da Red Bull, Marko foi fundamental para a promoção Yuki Tsunoda, da F2, para AlphaTauri.

“Tsunoda foi o único piloto da Fórmula 2 que terminou continuamente entre os cinco primeiros em todas as corridas”, disse ele. “Foi apenas por causa de problemas técnicos e alguns acidentes que ele não conseguiu vencer o campeonato. E isso em seu ano de estreia.”

“Ele é caracterizado por uma incrível velocidade e uma fase de compreensão e aprendizado muito rápida. Se você olhou nas últimas corridas, ele se segurava no início das corridas até a metade, ele poupou os pneus e depois atacou. Foi uma mistura entre ser agressivo e guiar com a cabeça."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Confira DEZ motivos para ficar ligado na temporada de 2021 da F1

PODCAST: Quem foi ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?