O serviço de streaming digital da Fórmula 1, o F1 TV, recebeu uma atualização com a confirmação de um novo nível de assinatura na semana que antecede o GP da Austrália.

Com o preço de 69,99 dólares no plano anual (cerca de R$ 405, na cotação atual) e 9,99 dólares no mensal (R$ 57) o novo serviço apresenta uma série de novos recursos para melhorar a experiência de visualização para os fãs na maioria dos países do mundo

Novos recursos da F1 TV Premium

Transmissão em 4K Ultra HD e HDR - Assista a todas as sessões com a mais alta qualidade disponível.

Recurso multiview - Personalize sua própria visualização combinando o feed geral, as câmeras de bordo e o livetiming ao vivo em uma única tela (disponível no navegador Chrome, Apple iOS e dispositivos compatíveis com TVOS).

Cobertura ao vivo de todas as sessões - Assista a todas as sessões do fim de semana, desde os treinos livres até o Sprint e o GP.

Cobertura ampliada de esportes à motor - Acesse as corridas ao vivo da F2, F3, F1 Academy e Porsche Supercup .

e . Transmissão simultânea em seis dispositivos - Assista à F1 em várias telas.

Comentários e análises exclusivos - Cobertura conduzida por nomes como Laura Winter, James Hinchcliffe, Lawrence Barretto, Alex Jacques, Jolyon Palmer, Ruth Buscombe-Divey, Davide Valsecchi, Alex Brundle e Sam Collins.

As filmagens a bordo permanecem em 720p, com qualidade ampliada (upscalling).

Onde assistir

A F1 TV Premium estará disponível no navegador Chrome, no Apple iOS, na Apple TV, na ClaroTV e no Roku. No momento, o Multiview é compatível apenas com os dispositivos Apple iOS, no Chrome e TVOS, mas permitirá que os fãs personalizem a exibição de acordo com suas preferências.

Oferecendo dois níveis, F1 TV Pro e F1 TV Access, a assinatura Pro será totalmente livre de anúncios e totalmente imersiva, deixando os fãs no centro da ação com cobertura completa. O F1 TV Access é uma versão mais simplificada, dando aos fãs acesso a replays de corridas e dados de telemetria em tempo real.

Carlos Sainz, Williams FW47 Foto de: Clive Mason/Getty Images

Comentários de especialistas

Para a temporada de 2025, a F1 continuará a oferecer uma cobertura de alta qualidade liderada por seus experientes especialistas.

Laura Winter assume as funções de apresentadora, ao lado do ex-vencedor de corridas de Fórmula Indy James Hinchcliffe e do correspondente de F1 Lawrence Barretto.

Os comentários serão feitos por Alex Jacques, com informações fornecidas pelo ex-piloto de F1 Jolyon Palmer, pela especialista em estratégia de corrida Ruth Buscombe, pelo campeão da GP2 de 2012 Davide Valsecchi, pelo campeão da European Le Mans Series Alex Brundle e pelo analista técnico Sam Collins.

"As plataformas de streaming mais sofisticadas do esporte"

Ian Holmes, Diretor de Direitos de Mídia e Transmissão da Fórmula 1, disse o seguinte sobre seu desenvolvimento.

"Desde o seu lançamento, a F1 TV evoluiu para se tornar uma das plataformas de streaming mais sofisticadas do esporte.

"A F1 TV Premium eleva ainda mais a experiência de visualização, permitindo que os fãs criem uma plataforma personalizada que lhes permita ficar totalmente imersos em cada incidente, batalha roda a roda e vitória em todas as 24 corridas.

"Esse novo serviço significa nosso compromisso contínuo de melhorar a oferta de conteúdo para nossos fãs e criar uma experiência que seja digna de sua paixão."

BORTOLETO e a volta do Brasil à F1: A HISTÓRIA POR ELE MESMO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!