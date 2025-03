Depois de trabalhar com a Red Bull por um longo período, a Honda se tornará a fornecedora de motores da Aston Martin a partir da temporada 2026 da Fórmula 1. No entanto, a fabricante japonesa sinalizou que pode não estar vinculada a apenas uma equipe no futuro.

O presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, fez declarações importantes sobre as metas de longo prazo da empresa.

Watanabe disse: "Temos uma longa história no mundo das corridas. Se houver uma oportunidade de fornecer motores para mais equipes no futuro, gostaríamos de aproveitá-la".

No entanto, Watanabe afirmou que sua prioridade no momento é construir uma forte parceria com a Aston Martin.

"A única coisa em que estamos nos concentrando agora é na construção de uma cooperação bem-sucedida com a Aston Martin. Ainda não estamos no estágio de fornecer motores para outras equipes".

"Em primeiro lugar, precisamos construir uma estrutura vencedora com a Aston Martin. E tudo o que eu peço aos nossos engenheiros é que consigamos vitórias com essa parceria".

A Honda anunciou oficialmente sua saída da F1 no final da temporada de 2021, mas continuou sua parceria técnica com a Red Bull Powertrains, fornecendo suporte de motor para a Red Bull e a AlphaTauri, atual Racing Bulls, até o final de 2025.

Koji Watanabe, CEO da Honda Racing Foto: Motorsport.com Japan

BORTOLETO e a volta do Brasil à F1: A HISTÓRIA POR ELE MESMO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!