Na primeira parte de uma nova minissérie em que o Motorsport.com se aprofunda nas carreiras em ascensão na Fórmula 1 dos seis novatos de 2025, hoje apresentamos o novo piloto da Sauber, Gabriel Bortoleto.

O jovem de 20 anos é natural de Osasco, região metropolitana de São Paulo, e já construiu uma impressionante carreira no automobilismo júnior.

Assim como Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri, Bortoleto chega à categoria principal tendo vencido campeonatos consecutivos de Fórmula 3 (conhecida como GP3 quando Leclerc e Russell ganharam esse título) e Fórmula 2 nos anos de estreia.

Antes disso, ele obteve bons resultados na Fórmula 4 italiana e na FRECA, depois de se mudar para a Itália aos 13 anos com seu treinador Francesco di Mauro.

A família de Bortoleto é bastante rica, e seu pai, Lincoln Oliveira, enriqueceu no setor de telecomunicações do Brasil na década de 1990, além de ser o CEO da Stock Car. Eles têm vínculos estreitos com o último piloto brasileiro estreante na F1, Felipe Nasr, em sua jornada antes da estreia na F1, com a Sauber, em 2015.

Mas esse está longe de ser o único vínculo de Bortoleto com a maior categoria do automobilismo mundial, já que ele é gerenciado pela empresa A14, de Fernando Alonso, desde 2023.

Gabriel Bortoleto, da Invicta Racing, comemora após vencer o campeonato Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A A14 ajudou a garantir sua vaga na equipe Trident, com a qual Bortoleto conquistou o título da F3 daquele ano, obtendo duas vitórias e uma pole no processo.

Ele produziu números semelhantes ao conquistar o título da F2 de 2024 com a equipe Invicta (duas vitórias, duas poles), mas o que o diferenciou em ambas as campanhas de sucesso foi sua capacidade de trazer para casa pontos consistentes quando seus rivais pelo título falharam em várias etapas.

Em 2024, Bortoleto já estava inscrito na McLaren, que concordou em liberá-lo de seu status de piloto júnior para ir para a Sauber quando a futura equipe da Audi o chamou no final de 2024. A McLaren não terá vagas na F1 até o final de 2026, no mínimo, e Bortoleto não tinha mais onde progredir na carreira.

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, falou calorosamente sobre as conquistas de Bortoleto no ano passado, chamando-o de "humilde" e "em nenhum momento arrogante" - mesmo quando a temporada de 2024 da F2 começou com uma luta para se adaptar ao novo carro padrão do campeonato.

Alonso adotou uma abordagem tipicamente mais bombástica em comparação com seu antigo engenheiro de corrida, Stella.

"Sei que há muitas conversas sobre a geração jovem - muitos novatos também no próximo ano, todos eles muito talentosos - mas o melhor é Gabriel", disse o piloto da Aston Martin no GP de Abu Dhabi no ano passado. "Ele mostrou isso na pista com os mesmos carros".

Quando perguntado pelo Motorsport.com como ele escolheria se apresentar aos fãs da F1 no recente evento F175 em Londres, Bortoleto respondeu: "Não sei. Tento ser eu mesmo o máximo que posso. Não tento ser diferente".

Gabriel Bortoleto, Kick Sauber C45 Foto de: Equipe Sauber F1

"Digamos que, quando estou na pista ou quando estou perto das câmeras ou qualquer outra coisa, tento ser quem eu sou. Quem eu sempre fui. Você pode dizer que eu tento ser engraçado... ("Mas você é muito engraçado", interveio o novo companheiro de equipe da Sauber, Nico Hulkenberg) Obrigado. Eu não sei. Eu apenas tento ser assim".

"E no carro, acredito que tento me esforçar muito para realizar todos os meus sonhos. Foi a mesma coisa na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Trabalho muito duro para conquistar os campeonatos".

"Muitos dias. Trabalhando no simulador com a equipe. Passando tempo com os engenheiros. Portanto, não acho que a abordagem será diferente na Fórmula 1. É um pouco assim que eu me descrevo. Mas veremos nesta temporada. Vocês verão e eu não preciso dizer a vocês porque é até difícil para mim mesmo falar sobre mim".

Hulkenberg sentiu que ele e Bortoleto se relacionaram bem durante seus compromissos iniciais com o patrocinador na baixa temporada, antes do que se espera que seja uma campanha complicada para a equipe Sauber.

No entanto, Hulkenberg disse que Bortoleto foi "rápido para caramba" nos testes do Bahrein no mês passado, onde ele também destacou as habilidades de seu companheiro de equipe como um aprendiz rápido.

Em outra parte do paddock, naquele evento, a disposição de Bortoleto em criticar as mudanças nas regras de testes de carros anteriores para 2025, que efetivamente o tornam um dos novatos mais despreparados da F1 em termos de quilometragem em máquinas mais antigas, combinadas com testes restritos de pré-temporada, foi bem recebida em termos de o jovem mostrar um caráter maduro.

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Bortoleto agora entra na F1 com o peso de uma nação louca por automobilismo atrás de si. Ele está bem ciente da reação que teve a inesperada e memorável corrida do argentino Franco Colapinto na F1 no ano passado, o que, por sua vez, aumenta as expectativas sobre o que ele pode conseguir em 2025.

As prováveis dificuldades da Sauber para escapar do Q1 em ritmo de corrida significam que ele pode cometer os erros esperados de um novato longe dos holofotes da mídia da F1, mas resultados fortes contra um piloto tão excelente quanto Hulkenberg podem ser o início de uma longa carreira no nível mais alto.

Bortoleto chega como um jovem e rico piloto de corrida que busca inspirar o Brasil com seu caráter encantador e sua velocidade de corrida.

