Pela segunda vez em 2020 a maior categoria do automobilismo mundial repete um circuito na semana seguinte ao primeiro, com a realização do GP de 70º aniversário da F1, na Inglaterra, após o GP da Grã-Bretanha do último fim de semana.

Vencedor de três das quatro corridas do ano, Lewis Hamilton pode chegar a mais um triunfo em casa, podendo também aumentar a distância na tabela sobre seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que atualmente é de 30 pontos.

Mesmo com o nome diferente, a programação do fim de semana permanece a mesma, contando também com as rodadas duplas da F2 e F3.

Confira os horários dos eventos

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 7h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 11h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h10 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 04h45 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 16h30 DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

