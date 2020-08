A novela pode estar chegando ao fim. Após semanas de espera, a audiência que definirá se o RP20 da Racing Point está dentro dos regulamentos da Fórmula 1 acontecerá nesta quarta-feira (05) em Silverstone.

Desde o GP da Estíria, a Renault vem protocolando protestos junto à FIA questionando a legalidade do RP20 a partir dos dutos de freio, devido a sua colaboração próxima com a Mercedes.

Desde o início do ano, a Racing Point tem sido clara sobre o RP20 ter sido inspirado no W10, carro da Mercedes de 2019, mas sempre afirmou que tudo foi feito dentro dos limites do regulamento.

A FIA convocou representantes da Racing Point, Renault e Mercedes para uma reunião em Silverstone, que começou às 07h30, horário de Brasília.

O diretor técnico da Racing Point, Andrew Green, disse na semana passada que não achava que havia "um caso para resolver" e que a defesa da equipe era "muito forte".

Caso a Racing Point seja considerada culpada, perderá os resultados de cada uma das três corridas que tiveram protestos da Renault, mantendo apenas os pontos do GP da Áustria.

Apesar da Renault ter sido a única equipe a protestar contra a equipe, outras rivais já haviam expressado preocupação sobre a abordagem de cópia aberta de outra equipe, com o chefe da McLaren falando que a F1 poderia se tornar um "campeonato de cópias".

Perguntado sobre o protesto e seu impacto no futuro da F1 pelo Motorsport.com em Silverstone, o presidente da FIA, Jean Todt, disse que seria "muito inapropriado" comentar sobre o caso, mas destacou a importância das equipes se manterem construtoras independentes.

"Sempre foi a essência da Fórmula 1, 10 equipes fazendo seu próprio carro", disse. "Mas historicamente na F1, você tem fotógrafos tirando fotos e encontra similaridades entre um carro e outro. É parte da história do mundial".

"Mas indo para a especificidade, eu não tenho competência para julgar. Mas estou otimista que os responsáveis tomarão a decisão correta".

