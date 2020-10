A Ferrari tem mais vitórias, poles e títulos na Fórmula 1 do que qualquer outra equipe, embora não ganhe um campeonato desde que conquistou o título de construtores na temporada de 2008.

Enzo Ferrari liderou os carros da Alfa Romeo em corridas antes da Segunda Guerra Mundial e mais tarde fundou sua própria marca. Empurrada para a busca do sucesso desde o início, a Ferrari começou a vencer na F1 antes do início do campeonato mundial em 1950. As estatísticas abaixo incluem os campeonatos mundiais de 1952 e 1953, disputados de acordo com as regras da Fórmula 2. A Ferrari dominou as duas temporadas.

Qual piloto tem mais vitórias com a Ferrari na F1?

Pos Piloto Vitórias com a Ferrari 1 Michael Schumacher 72 2 Niki Lauda 15 3 Sebastian Vettel 14 4 Alberto Ascari 13 = 5 Felipe Massa 11 = 5 Fernando Alonso 11 7 Kimi Raikkonen 10 8 Rubens Barrichello 9 = 9 Jacky Ickx 6 = 9 Gilles Villeneuve 6

Ferrari, a equipe com mais vitórias na F1

Com 238 vitórias, a Ferrari tem 56 a mais no campeonato mundial do que a McLaren. A Williams é a terceira e a Mercedes a quarta. José Froilan González conquistou a primeira pole da Ferrari e a primeira vitória no GP da Inglaterra de 1951, encerrando cinco anos de domínio da Alfa Romeo. Surpreendentemente, 39 pilotos venceram corridas de F1 pela Ferrari, com Charles Leclerc sendo o último da lista.

Michael Schumacher obteve, de longe, o maior número de vitórias, tendo vencido 72 GPs pela Ferrari entre 1996 e 2006. Schumacher também teve mais vitórias em uma temporada de F1 do que qualquer outro piloto, tendo alcançado 13 em seu caminho para o título de 2004. Isso foi igualado apenas por Sebastian Vettel, em 2013 com a Red Bull (entretanto, em mais corridas).

Qual piloto da Ferrari fez mais poles na F1?

Pos Piloto Pole Positions 1 Michael Schumacher 58 2 Niki Lauda 23 3 Felipe Massa 15 4 Alberto Ascari 13 5 Sebastian Vettel 12 = 6 Jacky Ickx 11 = 6 Rubens Barrichello 11 = 8 Gerhard Berger 7 = 8 Kimi Raikkonen 7 = 8 Charles Leclerc 7

Ferrari, a equipe com mais poles na F1

A Ferrari, com 228, tem 73 poles a mais que a McLaren. Mais uma vez, a Williams é terceira e a Mercedes quarta. Schumacher lidera a tabela de pilotos da Ferrari e em segundo está Niki Lauda, ​​que com a equipe somou todas as 24 poles na F1 entre 1974 e 1977, exceto uma.

Excluindo Indianápolis, regidas por regras diferentes e para onde os pilotos europeus não iam, a Ferrari conquistou a pole em todas as corridas do campeonato de 1952, mas seu maior recorde veio em 2004. Schumacher e Rubens Barrichello acumularam 12 poles em 18 corridas .

Quem conseguiu mais pódios com a Ferrari na F1?

Pos Piloto Pódios 1 Michael Schumacher 116 2 Rubens Barrichello 55 3 Sebastian Vettel 54 4 Kimi Raikkonen 52 5 Fernando Alonso 44 6 Felipe Massa 36 7 Niki Lauda 32 8 Gerhard Berger 24 = 9 Clay Regazzoni 23 = 9 Eddie Irvine 23

Os pilotos da Ferrari subiram ao pódio 772 vezes no campeonato mundial e pelo menos um piloto da equipe de Maranello esteve entre os três primeiros em 584 corridas. McLaren e Williams são os próximos em ambas as listas, com a McLaren acumulando 488 pódios.

Schumacher novamente lidera este ranking e é também o segundo piloto com mais pódios na história da F1 (155), apenas recentemente superado por Lewis Hamilton. Rubens Barrichello é o segundo, tendo feito parte da super equipe com Ross Brawn / Rory Byrne / Jean Todt ao lado de Schumacher de 2000 a 2005. Apesar de seu tempo às vezes difícil na Ferrari, Sebastian Vettel é o terceiro.

Quem tem mais voltas mais rápidas com a Ferrari na F1²

Pos Piloto Voltas rápidas com a Ferrari 1 Michael Schumacher 53 2 Kimi Raikkonen 23 3 Rubens Barrichello 15 = 4 Felipe Massa 14 = 4 Sebastian Vettel 14 6 Clay Regazzoni 13 7 Niki Lauda 12 = 8 Alberto Ascari 10 = 8 Jacky Ickx 10 10 Gerhard Berger 9

Ferrari, a equipe com mais voltas mais rápidas na F1

As 254 voltas mais rápidas da Ferrari na F1 a deixam com 98 giros mais velozes à frente da segunda colocada McLaren, enquanto a Williams tem 133. Atrás do grande Schumacher, o popular Kimi Raikkonen está em segundo lugar na lista. O finlandês marcou 16 voltas mais rápidas durante sua primeira passagem pela equipe em 2007-09, depois acrescentou mais sete durante seu segundo período em 2014-18.

Que piloto disputou mais corridas com a Ferrari na F1?

Pos Piloto Corridas disputadas com a Ferrari 1 Michael Schumacher 179 2 Kimi Raikkonen 151 3 Felipe Massa 139 4 Sebastian Vettel 110 5 Rubens Barrichello 102 = 6 Gerhard Berger 96 = 6 Fernando Alonso 96 8 Michele Alboreto 80 9 Jean Alesi 79 10 Clay Regazzoni 73

Embora a Ferrari não tenha participado da primeira corrida do Mundial de F1, o GP da Inglaterra de 1950 em Silverstone, ela esteve na maioria dos eventos desde então e correu 128 a mais do que a McLaren, a segunda equipe com mais GPs.

Atrás de Schumacher e Raikkonen, Felipe Massa correu 62 corridas pela Ferrari antes do GP da Hungria em 2009. Ele correu mais 77 corridas com a equipe após sua recuperação. Se ele não tivesse perdido oito corridas em 2009, sua marca com a Ferrari seria de 147.

Quem é o melhor piloto da Ferrari na Fórmula 1?

Embora as estatísticas indiquem (talvez corretamente) que Schumacher é o melhor piloto da Ferrari na F1, tendo conquistado cinco títulos de pilotos com a equipe durante sua época de maior sucesso, as posições seguintes são menos consensuais.

Em termos de impacto, Lauda deve ser considerado um forte candidato. Junto com o chefe Luca di Montezemolo e o designer Mauro Forghieri, Lauda ajudou a Ferrari a sair do meio do bolo em meados da década de 1970. A Ferrari perdeu por pouco os dois títulos em 1974, mas Lauda foi campeão mundial em 1975 e 1977 e a Ferrari conquistou a coroa de construtores por três anos consecutivos.

John Surtees também ajudou a Ferrari a se recuperar de uma temporada difícil, vencendo o GP da Alemanha de 1963 antes de levar a equipe aos dois títulos no ano seguinte. E Alberto Ascari foi o primeiro piloto da Ferrari a vencer um campeonato. Possivelmente no mesmo nível do grande Juan Manuel Fangio, que conquistou o título com a Ferrari em 1956, Ascari venceu todos, exceto um dos GPs de 1952, na Suíça, porque ele não o disputou.

Ele continuou sua sequência de triunfos em 1953, registrando nove vitórias consecutivas (seis em 1952 e as três primeiras em 1953) e garantindo seu segundo título mundial de pilotos na F1.

Quanto aos pilotos que não conquistaram títulos, Gilles Villeneuve alcançou desempenhos notáveis, enquanto Fernando Alonso duas vezes (em 2010 e 2012) quase levou o campeonato com um carro da Ferrari menos rápido do que seus rivais.

Quantos títulos de F1 a Ferrari ganhou?

Títulos de pilotos: 15 (1952-53, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000-04, 2007)

Títulos de construtores: 16 (1961, 1964, 1975-77, 1979, 1982-83, 1999-2004, 2007-08)

A Ferrari tem mais títulos de pilotos do que qualquer outra equipe, 15, contra 12 da McLaren, enquanto tem 16 títulos de construtores, sete acima da segunda melhor, a Williams. A McLaren tem oito, a Lotus sete e a Mercedes seis.

