Max Verstappen já chegou à marca de Alain Prost no número de GP iniciados - 199 largadas. Além disso, o holandês detém três campeonatos mundiais e 61 vitórias na carreira. Desta maneira, ele conseguiu se consagrar como o terceiro na lista de maiores vitoriosos, mas onde ele se encaixa em comparação com as outras lendas da Fórmula 1?

Verstappen tem a taxa de acertos em vitórias de 31%, ficando atrás apenas de Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari e Jim Clark, e se aproximando de Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Jackie Stewart.

Em comparação, Ayrton Senna e Prost, cujas carreiras são lendárias, tiveram pouco mais de 25% na taxa de acertos. Desta maneira, Verstappen certamente pode entrar para o hall dos melhores da F1.

Estatísticas são cheias de armadilha, uma vez que a melhora dos carros e o número de corridas no calendário por temporada podem distorcer as coisas de maneira que os dados se tornam apenas um guia aproximado.

Comparar eras pode ser bastante complicado, exatamente por todas as mudanças que acontecem no carro, nos traçados e nas exigências dos pilotos. Por isso, comparar pilotos que definiram padrões pode ser uma boa escolha para concluir quem são os melhores de todos os tempos.

Nesta lista temos Fangio, Stirling Moss, Clark, Stewart, Niki Lauda, Prost, Senna, Schumacher e Hamilton. Logo depois, temos pilotos que se aproximaram muito desse feito - Ascari, Gilles Villeneuve, Nigel Mansell e Fernando Alonso.

No momento, Verstappen se encaminha para entrar na lista, apesar de ainda não estar garantido - visto o que aconteceu com Sebastian Vettel em 2013, quando o alemão estava para conquistar o quarto título consecutivo. Porém, o histórico de Max o coloca na disputa como um forte candidato.

O ritmo de classificação de Verstappen nunca esteve em dúvida, nem suas habilidades para guiar em tempo chuvoso - o holandês já tem o maior número de vitórias em GPs que foram afetados por chuva do que todos, exceto Schuey, Hamilton e Senna.

Max também provou que é capaz de maximizar um carro que não se provou ser o melhor no grid, o que aconteceu em 2019 e 2020, além de dominar todos os seus atuais companheiros de equipe.

Em 2017, Daniel Ricciardo conseguiu superar Verstappen, mas, desde 2018, o holandês melhorou seu desempenho em pista e conseguiu se tornar o piloto número um dos taurinos.

Durante o mesmo período, os movimentos duvidosos sob frenagem, que eram mais aparentes no início de sua carreira, também diminuíram e o tricampeão não deixou de nenhum companheiro de equipe conseguisse o alcançar. Mas é justo relembrar que ele ainda não enfrentou testes no nível de Lauda-Prost, Prost-Senna ou Alonso-Hamilton.

Atualmente, o piloto é referência no ritmo de corrida e gestão dos pneus, característica também muito observada em Hamilton. As habilidades de Verstappen 'destruíram' Sergio Pérez se compararmos tudo que aconteceu durante o GP de Miami e da Bélgica em 2023, mesmo ano que ele venceu 19 das 23 corridas.

Capaz de vencer contra todas as possibilidades

Em 2024, Verstappen provou que consegue ir contra todas as possibilidades e sua habilidade em pista lhe rende vitórias inesperadas, principalmente pela força do RB20.

O desempenho do tricampeão mundial lembra o de Hamilton em 2017 à 2019. Max, mesmo quando a Red Bull não está em seu melhor momento, consegue forçar o carro ao seu limite e conquistar vitórias importantes.

O que ele ainda precisa para estar entre os melhores?

Até o momento, Verstappen só venceu corridas e campeonatos com uma única equipe, o que o deixa para trás em comparação com outros competidores. Pode ser um ponto pequeno, mas nesse tipo de análise, cada detalhe conta.

Desta maneira, todos os grande nove nomes já venceram GPs com pelo menos duas equipes, com exceção de Clark. É esperado que Verstappen consiga fazer o mesmo caso seja transferido para outra construtora.

Porém, dadas suas mensagens de rádio, como as que aconteceram durante o GP da Hungria, e explosões públicas, é difícil imaginar o tricampeão ajudando a criar uma nova equipe vencedora. Apesar de que seu papel seria importante, parece improvável que Verstappen consiga fazer o mesmo que Schumacher na Ferrari.

Mas, Max ainda tem uma desvantagem que o afasta dos grandes do automobilismo. O piloto provou que ainda se desvia da linha do que é aceitável em combate roda a roda, como aconteceu com Lando Norris na Áustria e Hamilton na Hungria.

O piloto sempre foi visto como assumidamente inflexível e alguns entendem isso como uma característica positiva. Essa força de vontade já mostrou que é capaz de fazê-lo vencer etapas que parecem improváveis, mas a maneira como se vence é tão importante quanto a vitória em si.

Na temporada de 2021, Verstappen teve embates apertados com Hamilton e houve movimentos duvidosos em Ímola, Barcelona, Monza - duas vezes -, Interlagos e Jeddah.

Silvertone teve um confronto altamente controverso entre o holandês e o britânico e este foi o único que Hamilton foi considerado o culpado. Porém, tudo poderia ter sido evitado se Verstappen - que estava liderando confortavelmente - tivesse mantido o olho no quadro geral.

Ao longo de 2022 e 2023, o tricampeão mostrou uma certa maturidade, já que esses embates se tornaram mais raros e distantes entre si, mesmo quando o piloto foi penalizado e precisou largar do fundo do grid.

Seus movimentos contra Mick Schumacher em 2022 em Silverstone poderiam ter terminado em um acidente, além do embate que aconteceu em Interlagos com Hamilton e a primeira volta de Las Vegas contra Charles Leclerc em 2023 serem algumas das datas notadas.

Assim, como Senna perdia corridas devido à sua agressividade, Verstappen também tem a sua taxa de perdas. Por exemplo, o confronto com Norris no Red Bull Ring, apesar de ter sido pequeno, significou Max terminar na quinta posição, ao invés de conquistar a segunda.

É difícil imaginar que Senna ou Schumacher - dois pilotos que são parecidos com Verstappen quando se trata de ser agressivo em pista - teriam ignorado o quadro geral e apostado no resultado ideal do dia.

Verstappen ainda não tem uma marca tão grande quanto a eliminação de Senna em Prost no GP do Japão de 1990 ou a manobra de Schumacher contra Jacques Villeneuve no GP da Europa sete anos depois. O holandês não tirou Hamilton em Abu Dhabi em 2021, quando isso poderia ter acontecido.

Porém, o piloto ainda não demonstrou que consegue sempre ter as melhores decisões em pista quando está lutando pelo título. Além disso, não montou uma campanha brilhante contra as probabilidades como Stewart (1973), Prost (1986), Senna (1991) e Alonso (2012) fizeram.

Entretanto, Verstappen ainda tem muitas chances de conseguir se juntar ao hall dos maiores de todos os tempos na F1. Mesmo com as questões, o piloto holandês se coloca entre o 10° e 15° colocado entre as lendas da categoria.

Esta é uma posição muito positiva para um competidor que tem apenas 26 anos e ainda tem a oportunidade de continuar batalhando por novos campeonatos.

