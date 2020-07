Está confirmado: Sergio Pérez é o primeiro piloto da Fórmula 1 a testar positivo para Covid-19 desde o início da temporada 2020.

Na manhã desta quinta-feira, o teste do mexicano deu resultado inconclusivo e, por isso, ele foi isolado e submetido a um novo exame, que deu positivo. Com isso, o piloto da Racing Point se torna o terceiro caso positivo de Covid no circo da F1 desde o início da temporada, após dois casos positivos no GP da Hungria.

“Após o anúncio de hoje de que Sergio Pérez, da equipe BWT Racing Point Formula 1, produziu um resultado inconclusivo para Covid-19 no circuito de Silverstone, a FIA e a Fórmula 1 agora podem confirmar que o resultado de seu novo teste é positivo ”, diz o comunicado da FIA.

“Pérez entrou em auto-quarentena de acordo com as instruções das autoridades de saúde pública relevantes e continuará a seguir o procedimento exigido por essas autoridades.”

"Com a assistência do organizador local do GP da Grã-Bretanha, das autoridades locais de saúde e do delegado da FIA, uma iniciativa completa de rastreamento foi realizada e todos os contatos próximos foram colocados em quarentena.”

"Os procedimentos estabelecidos pela FIA e pela Fórmula 1 forneceram rápida contenção de um incidente que não terá maior impacto no evento deste fim de semana".

Presume-se que Pérez também perca o GP de 70 Anos da F1, também em Silverstone, no dia 9 de agosto, já que o governo britânico mudou nesta sexta-feira a extensão do período de isolamento para quem testar positivo. O prazo anterior era de sete dias e agora é de 10.

A Racing Point também emitiu um comunicado sobre as condições de seu piloto.

“Sergio está fisicamente bem e de bom humor, mas continuará se auto-isolando sob as diretrizes das autoridades de saúde pública relevantes, sendo a segurança a prioridade máxima para a equipe e o esporte.”

“Toda a equipe deseja bem a Sergio e espera recebê-lo de volta ao cockpit do RP20 em breve.”

“Nossa intenção é correr dois carros no domingo. Em breve, comunicaremos os próximos passos para o fim de semana do GP da Grã-Bretanha.”

Desde o início da temporada, todas as pessoas que integram a biosfera da F1 e que têm acesso ao paddock são obrigadas a passar por testes a cada cinco dias, como forma de tentar reduzir a disseminação do vírus entre os presentes.

O resultado vem em um momento particularmente difícil para o mexicano. Amanhã, dia 31, é o dia veiculado como prazo limite para que a equipe Racing Point aplique a cláusula de saída da equipe, abrindo espaço para uma chegada de Sebastian Vettel. Mas ainda não há confirmação de que o tetracampeão já tenha assinado o contrato com a Aston Martin.

Enquanto isso, a Racing Point terá que seguir com seu plano B para o final de semana. A equipe não possui pilotos reservas próprios, mas tem um acordo com a Mercedes para usar os pilotos da montadora. Com isso, Esteban Gutiérrez e Stoffel Vandoorne são cotados. Porém, com Vandoorne já em Berlim para a maratona de corridas da Fórmula E, o mexicano é visto como a primeira opção.

Outro rumor no paddock da F1 é que o alemão Nico Hulkenberg estaria sendo chamado para substituir o mexicano.

