O Motorsport.com apurou que Nico Hulkenberg é a escolha preferida da Racing Point para substituir Sergio Pérez no fim de semana do GP da Grã-Bretanha, em parceria com Lance Stroll.

‘Hulk’ teve passagens pela Williams, Sauber, Renault e na Force India, antigo nome da Racing Point, time que esteve por duas vezes.

Hulkenberg precisaria passar por um teste de Covid-19 para garantir que não está portando o vírus, além de finalizar um acordo com a equipe para substituir Pérez.

O diretor de corridas da FIA, Michael Masi, disse que nenhuma confirmação sobre o substituto de Pérez deve ocorrer antes da sexta-feira.

“Nós estamos trabalhando com a equipe. Eles virão até nós e, baseados nas circunstâncias, nós aprovaríamos a mudança e esse piloto continuaria por todo o fim de semana.”

Pérez também perderá o GP de 70º aniversário da F1 do próximo fim de semana em Silverstone, com as diretrizes do governo do Reino Unido exigindo que qualquer pessoa que tenha um teste positivo para Covid-19 entre em quarentena por 10 dias a partir da quinta-feira.

A Racing Point não tem um piloto reserva dedicado para competir quando necessário. Em vez disso, compartilha os da Mercedes, Esteban Gutierrez e Stoffel Vandoorne.

Vandoorne não está presente em Silverstone neste fim de semana enquanto se prepara para a final da Fórmula E de Berlim, enquanto Gutierrez não faz um GP desde o final de 2016.

A equipe confirmou que Pérez está "fisicamente bem e de bom humor", apesar do resultado positivo do teste, e disse oficialmente que comunicaria seus planos de ter dois carros na corrida "no devido tempo".

A F1 relatou anteriormente ter apenas dois resultados positivos para Covid-19, após mais de 10.000 testes nas três primeiras corridas na Áustria e na Hungria.

