Carregar reprodutor de áudio

Os monopostos da Fórmula 1 sofreram inúmeras mudanças ao longo do tempo, normalmente devido à imposição de novos regulamentos. Relembramos nesta matéria como o peso dos carros variou desde o início da categoria até o presente.

A partir da temporada de 2022, um carro de deverá pesar no mínimo 790 kg, excluindo combustível, durante todo um GP, número recorde.

Conheça agora a história do peso dos carros de F1 e como os números evoluíram ao longo da história

Clique na galeria de fotos para ler os textos e passe para o lado.

Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 e Luigi Villoresi, Ferrari 125 1 / 16 Foto de: LAT Images De 1950 a 1960 não houve restrição quanto ao peso máximo ou mínimo dos monopostos da Fórmula 1 Giancarlo Baghetti lidera na Ferrari 156, enquanto o piloto da Lotus 21, Innes Ireland, escapa da pista 2 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1961 foi estabelecido que os carros não podiam pesar menos de 450 kg vazios, com motores de 1,5 litro. Richie Ginther, Honda, Jochen Rindt, Cooper, Jack Brabham, Brabham, Denny Hulme, Brabham, John Surtees, Cooper 3 / 16 Foto de: David Phipps Em 1966, foram introduzidos os motores de 3 litros e o peso mínimo aumentou para 500 kg Roger Williamson, March-Ford 731 4 / 16 Foto de: LAT Images A F1 elevou o número para 575 kg em 1973 Alan Jones, Williams 5 / 16 Foto de: Williams F1 O peso mínimo permaneceu inalterado até 1981, quando foi aumentado para 585 kg. Nigel Mansell, Williams FW16B Renault seguido por Michael Schumacher, Benetton B194 Ford e Damon Hill, também da Williams 6 / 16 Foto de: LAT Images Com os motores de quatro tempos, as regras levaram a uma redução no peso mínimo. Em 1994, os monopostos tinham de pesar pelo menos 505 kg Damon Hill, Williams FW17 7 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1995 este valor voltou a subir, situando-se em 595 kg Sebastian Vettel, Red Bull RB5 Renault à frente de Lewis Hamilton, McLaren MP4-24 Mercedes 8 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Em 2009, os carros de F1 tinham que pesar pelo menos 605kg. Fernando Alonso, Ferrari F138 9 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images No último ano dos motores V8, em 2013, o peso mínimo era de 642 kg Kevin Magnussen, McLaren MP4-29 Mercedes, à frente de Jenson Button, também da McLaren 10 / 16 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images No primeiro ano da era híbrida - 2014 - o peso mínimo aumentou para 691 kg Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, e Lewis Hamilton, Mercedes F1 W06 Hybrid, lideram o pelotão 11 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images No ano seguinte, foi feito um novo ajuste que elevou o número para 702 kg Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB13 12 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Dois anos depois, em 2017, os regulamentos foram alterados novamente, devido aos pneus maiores. 728 kg foi a meta naquela temporada Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 13 / 16 Foto de: Jean Petin / Motorsport Images Em 2018, o Halo foi introduzido e o limite subiu para 734 kg Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 14 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Devido à pressão excessiva sobre os pilotos para perder peso, a FIA introduziu em 2019 um mínimo de 80 kg para o piloto + assento e um mínimo total de 743 kg Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, recebe a bandeira quadriculada 15 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Em 2020, após a adição de um segundo medidor de vazão de combustível, o peso mínimo era de 746 kg Modelo do carro de 2022 16 / 16 Foto de: Motorsport.com ...e para 2022, com os novos regulamentos e peças padrão mais pesadas, o peso mínimo será de 790 kg, o maior da história

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: