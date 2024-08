MotoGP - Quartararo: Estou bem descansado e otimista após pausa

Fabio Quartararo disse que chega ao GP da Grã-Bretanha, após pausa da temporada 2024 da MotoGP, calmo e descansado, além de demonstrar otimismo com a sua motocicleta para o restante da temporada.

O francês, que sempre comentou sobre a densidade de sua agenda entre os fins de semana do GP, várias obrigações contratuais e um programa de testes a ser realizado ao mesmo tempo durante a primeira parte da temporada, apreciou muito a pausa de verão de três semanas que separou a rodada do GP da Alemanha e da corrida de Silverstone, neste final de semana.

Foi nesse clima descontraído que ele realizou sua tradicional reunião com a imprensa no motorhome da Yamaha na quinta-feira.

Como estão as coisas? Como foi a pausa?

Foi muito bom, pude passar um tempo com minha família e amigos e comemorar. E me preparar bem para a segunda metade da temporada. Pela primeira vez, três semanas sem eventos e sem testes foram muito boas.

O que você fez durante sua preparação?

Mais do que apenas me preparar, foi me acalmar um pouco, porque de Jerez a Sachsenring, não paramos! Passei uma semana, não vou dizer sem fazer nada, mas comendo o que eu quisesse! Eu continuava praticando esportes como sempre, mas também relaxei um pouco em relação à nutrição, o que foi bom para mim. É isso que me faz bem mentalmente.

Você fez um breve briefing com a equipe? Você sabe se há novidades chegando neste fim de semana?

Há algumas novidades, mas elas terão de permanecer um pouco confidenciais. Mas, de qualquer forma, acho que neste fim de semana devemos dar um pequeno passo à frente. Sempre que digo isso, achamos difícil, mas aqui, claramente, talvez possamos dar um passo na direção certa para melhorar e ver se conseguimos encontrar a direção que está faltando. Entrar direto na Q2 na sexta-feira seria um passo muito bom para nós.

Silverstone é uma pista que pode funcionar bem com a Yamaha?

Com a Yamaha que usamos na última corrida em Sachsenring, foi mediano! Acho que, com as pequenas mudanças que fizemos, as coisas poderiam ser um pouco melhores. Então é isso! Para ser honesto, é difícil dizer, não sabemos realmente o que esperar.

Você parece mais confiante em relação à segunda metade da temporada...

Sem dúvida, fizemos progressos desde o início da temporada. Agora, mesmo que os resultados não sejam os melhores, acho que demos um pequeno passo à frente. E acho que seremos capazes de lutar por melhores resultados.

É importante ter um terceiro piloto [Remy Gardner] neste fim de semana?

É sempre importante ter mais motos e mais dados. Também acho que no próximo ano, com a Pramac na Yamaha, as coisas podem mudar muito. Acho que é sempre mais interessante ter mais pilotos.

MOTOGP DE VOLTA! Os DESTAQUES da temporada 2024 com HAMILTON RODRIGUES, a voz da MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz Hamilton Rodrigues, a voz da MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!