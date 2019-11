Tudo aconteceu durante o GP do México. Uma punição imposta a Max Verstappen após o acidente de Valtteri Bottas, gerou críticas de Lewis Hamilton, que se envolveu em um contato com o jovem piloto holandês nos primeiros metros da corrida.

"Se você já viu corridas anteriores, eu sempre deixo muito espaço para Max... É a coisa mais inteligente que você pode fazer. Não acho que seja intencional, mas ele é um ímã para esse tipo de coisa", disse o britânico na coletiva de imprensa após o GP do México.

Dias depois, já nos Estados Unidos, Verstappen se defendeu das críticas de Hamilton: "Eu acho que é um comentário um tanto bobo. Sou um piloto duro, mas justo."

Jos Verstappen, pai de Max, confirmou em declarações ao Ziggo Sport que o britânico e o holandês concordaram em Austin em não mais criticar um ao outro na imprensa novamente.

"Vi que Max e Lewis conversaram antes da corrida de Austin e concordaram em não se criticarem na imprensa. Se algo acontecer, eles conversarão".

Uma declaração confirmada por Hamilton após ser coroado hexacampeão da Fórmula 1.

"Conversei com Max antes da corrida. A partir de agora esclareceremos entre nós o que acontecer. Vamos sair e fazer uma ótima corrida ", disse o britânico ao Channel 4 da BBC.

“Ele é um potencial campeão do mundo no futuro, mas vou impedir que isso aconteça, por enquanto. Eu gosto de correr contra Verstappen", acrescentou Hamilton.

Your browser does not support the audio element.

Imagens do GP dos EUA, que consagrou hexa de Hamilton

Galeria Lista 1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15 5 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7º: Lando Norris, McLaren 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º: Sergio Perez, Racing Point RP19 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13º: Lance Stroll, Racing Point RP19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio) 18 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico) 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão) 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.