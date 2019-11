No último fim de semana, Lewis Hamilton conquistou o sexto título mundial de Fórmula 1, consolidando-se como segundo maior campeão da categoria, superando Juan Manuel Fangio e ficando a um do recorde do heptacampeão Michael Schumacher. Alain Prost e Damon Hill acreditam que a perseguição à marca do alemão representará uma "motivação especial" para o britânico.

Aos 34 anos de idade, guiando numa equipe de ponta e com contrato para correr pelo menos até o fim da próxima temporada, Hamilton deverá ter em 2020 uma oportunidade clara de chegar à marca de Schumacher, algo que dois campeões mundiais acreditam que deverá ser uma motivação extra para o britânico da Mercedes.

Damon Hill, disse em entrevista exclusiva ao Motorspor.com, que após cumprir as próprias metas, Hamilton deve usar o recorde do alemão como incentivo para continuar pilotando em alto nível.

“Eu acho a conquista do hexa algo fenomenal”, afirmou o campeão mundial de 1996. “Ele cumpriu todas as expectativas que as pessoas tinham sobre ele e que as tinha sobre si mesmo. Lewis pode definitivamente alcançar os títulos de Michael agora. Seria uma ambição incrível e uma motivação que eu esperaria ver nele”.

Prost: Busca pelo hepta será boa para a F1

Era de rivalidade com Senna marcou conquista dos títulos de Prost Photo by: Sutton Images

Quem também acredita que chegar aos Sete títulos é uma “motivação especial” para Hamilton, é Alain Prost.

"No momento, ele está pilotando com muita expertise e com muita experiência", disse Prost ao Motorsport.com. “Podemos ver que ele administra não apenas uma corrida, mas uma temporada inteira”.

"Nunca experimentei ser seis vezes campeão do mundo, mas às vezes se você vencer duas, três vezes, quatro vezes, qual será o seu próximo objetivo? qual é a seu próximo estímulo? Às vezes você pode perder um pouco de motivação”.

“No momento, o melhor é que ele tem um objetivo e um assento no melhor carro da melhor equipe. Acho que será interessante ver o que ele vai fazer. No próximo ano ele terá um grande desafio. É uma motivação especial, por causa da forma dele no momento”.

Prost se aposentou após conquistar o quarto título mundial, em 1993 - deixando-o um atrás do então recordista Juan Manuel Fangio, que tinha cinco. O francês insiste que não quis buscar o recorde de Fangio, mas acredita que igualar o recorde de Michael Schumacher estimulará Hamilton.

“Quando eu tinha quatro títulos, não tinha o objetivo de igualar Fangio, essa não era minha meta, mas posso entender hoje que a motivação dele existe. É bom para ele, bom para o campeonato. Para o interesse da F1, é legal".

Liderança na Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Prost acredita que é inevitável que Hamilton continue a ser a força dominante dentro da Mercedes.

“Se você olha para Ayrton, se olha para Michael, mesmo Sebastian, Max, cada vez mais é necessário haver o piloto número um e o número dois”.

"Isso é difícil, não é o que todos nós queremos. Mas quando você compete em um nível superior, é muito difícil não ter o primeiro e o segundo pilotos. E o melhor hoje é Lewis e Valtteri está nessa situação, mas eles estão bem com isso. Bottas não está muito atrás, ele é rápido. Mas Lewis será sempre mais forte”.

Prost disse que era impossível classificar Hamilton entre os maiores de todos os tempos: “Como você pode classificar as pessoas de eras e gerações diferentes? Isso é algo que nunca fiz e que não quero fazer. Ele com certeza é um dos melhores".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Títulos com McLaren e Mercedes

Ligado à Mercedes desde a juventude, Hamilton começou a carreira de forma meteórica, disputando o título logo em sua temporada de estreia e alcançando o feito no ano seguinte. Depois de alguns anos de jejum, o britânico deu início a uma verdadeira dinastia com a Mercedes. Relembre as seis conquistas de Hamilton na F1:

Galeria Lista GP do Brasil de 2008 1 / 30 Foto de: James Moy A etapa era encarada com muita expectativa pelo potencial título do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari. Infelizmente não deu certo... GP do Brasil de 2008 2 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa largou na pole e Hamilton, então na McLaren, em quarto, mas a corrida foi agitada GP do Brasil de 2008 3 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images No fim das contas, o companheiro finlandês de Massa, Kimi Raikkonen, abriu para o brasileiro vencer GP do Brasil de 2008 4 / 30 Foto de: XPB Images Entretanto, Hamilton passou a Toyota do alemão Timo Glock na última curva e tirou o título de Massa GP do Brasil de 2008 5 / 30 Foto de: LAT Images O brasileiro foi campeão por alguns segundos e chegou a celebrar, mas a glória ficou com o britânico GP de Abu Dhabi de 2014 6 / 30 Depois de anos de jejum, Hamilton voltou a ser campeão em 2014 GP de Abu Dhabi de 2014 7 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Na temporada anterior, ele trocara a McLaren pela Mercedes, apostando na mudança para os motores híbridos GP de Abu Dhabi de 2014 8 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images A cartada de Hamilton deu certo e ele foi campeão quase de cara GP de Abu Dhabi de 2014 9 / 30 Foto de: XPB Images O britânico largou em segundo, atrás do companheiro alemão Nico Rosberg, mas venceu para sacramentar o bi GP de Abu Dhabi de 2014 10 / 30 Foto de: XPB Images Massa completou o pódio, à frente do companheiro de Bottas, que ainda estava na Williams GP dos Estados Unidos de 2015 11 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images No ano seguinte, Hamilton defendeu seu título com sucesso pela primeira vez GP dos Estados Unidos de 2015 12 / 30 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images A conquista do britânico foi marcante também pela já crescente rivalidade com Rosberg GP dos Estados Unidos de 2015 13 / 30 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Em Austin, o alemão largou na pole, à frente de Hamilton GP dos Estados Unidos de 2015 14 / 30 Foto de: Mercedes AMG Entretanto, o britânico ficou com a vitória, enquanto o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, completou o pódio GP dos Estados Unidos de 2015 15 / 30 Foto de: Mercedes AMG Na comemoração do tri, teve até a presença do cantor Elton John GP do México de 2017 16 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em 2016, Rosberg foi campeão e se aposentou, abrindo caminho para que Hamilton fosse campeão novamente. Na foto, o britânico comemora o tetra com a mãe GP do México de 2017 17 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Tendo Bottas como novo companheiro, Hamilton não teve dificuldades para se sagrar campeão novamente GP do México de 2017 18 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O britânico largou em terceiro, mas não foi ao pódio GP do México de 2017 19 / 30 Foto de: Paul Ripke Ele terminou em nono, mas a vantagem na tabela já era grande demais GP do México de 2017 20 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Foi a primeira de duas conquistas de Hamilton no México GP do México de 2018 21 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images O Autódromo Hermanos Rodríguez viu o penta do britânico em 2018, para azar de Vettel GP do México de 2018 22 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Hamilton se classificou em terceiro novamente, mas terminou a prova de maneira mais honrosa em 2018 GP do México de 2018 23 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Chegando em quarto, o piloto da Mercedes pôde comemorar a proeza de igualar o número de títulos da lenda argentina Juan Manuel Fangio GP do México de 2018 24 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images O britânico fez questão de exaltar sua pátria, como de praxe GP do México de 2018 25 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Pelo sexto ano consecutivo, festa da Mercedes na F1 GP dos Estados Unidos de 2019 26 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Hamilton só precisava chegar em oitavo para garantir o título e largou em quinto GP dos Estados Unidos de 2019 27 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fez grande largada, teve boa estratégia e tinha o pódio garantido GP dos Estados Unidos de 2019 28 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images O britânico chegou a brigar pela vitória, mas acabou superado por Bottas GP dos Estados Unidos de 2019 29 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, holandês da Red Bull, completou o pódio GP dos Estados Unidos de 2019 30 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mas o dono da festa em Austin, mais uma vez, foi Hamilton