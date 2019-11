Nico Rosberg teve passagem na Mercedes de 2010 a 2016, deixando a vitoriosa equipe poucos dias depois de conquistar seu único título mundial e chocando o mundo da velocidade. Naquela temporada, 19 das 21 provas foram dominadas pelo time alemão, com Lewis Hamilton triunfando 10 vezes, contra nove do filho de Keke Rosberg.

O título de Rosberg foi o único que não teve o nome de Hamilton desde o início da era híbrida na F1, em 2014. O relacionamento dos dois, de amizade até antes do campeonato, foi abalado pelos jogos psicológicos aplicados por ambos.

Assim que Rosberg anunciou a sua aposentadoria, Valtteri Bottas foi anunciado como substituto, saindo da Williams e fazendo com que Felipe Massa voltasse atrás de sua primeira aposentadoria da F1.

Após batalhas entre Hamilton e Sebastian Vettel nos dois anos seguintes, finalmente Bottas garantiu o vice-campeonato, muito por ter tido um início de temporada forte, com dois triunfos nas quatro primeiras corridas.

"Acho que Valtteri jogou psicologicamente muito bem no início do ano”, disse Rosberg à Sky Sports. “Ele chegou e mostrou que poderia ser um Bottas 2.0, muito forte e funcionou. Essa é a maneira perfeita de fazer isso, apenas se concentrar em você, tenha certeza de que você é o mais forte e poderoso possível."

E continuou: “No entanto, isso não basta. Você precisa se aperfeiçoar durante toda a temporada. Valtteri sempre tem momentos em que é muito forte e vence Lewis e outros em os que Lewis volta e o destrói. Acho que o ritmo da corrida foi um problema para Valtteri. Ele deve melhorar isso. Ele destrói os pneus traseiros, em comparação com Lewis, e isso às vezes é um grande problema."

