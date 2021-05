Independente da boa fase que vive na Fórmula 1, muitos especulam que o momento da aposentadoria de Lewis Hamilton na categoria se aproxima e, com isso, o início de uma nova era de dominação da categoria que, para David Coulthard, deve pertencer a Max Verstappen.

Na F1 desde 2015, Verstappen teve uma ascenção meteórica pelas categorias de acesso, indo da F3 Europeia direto para o Mundial e, após um ano de estreia sólido com a Toro Rosso, foi promovido para a Red Bull na temporada seguinte, se consolidando como um dos principais talentos da categoria.

Mas apenas em 2021 que a Red Bull entregou a Verstappen um carro capaz de lutar pelo título, algo que vem fazendo bem na disputa acirrada contra Hamilton. Após cinco etapas, é o holandês quem lidera o campeonato, com quatro pontos de vantagem, depois de sua grande vitória no GP de Mônaco.

E Coulthard, vice-campeão em 2001 com a McLaren e terceiro colocado em outras quatro oportunidades, não sabe se Verstappen conseguirá segurar Hamilton até o fim do ano para garantir seu primeiro título, mas tem certeza que seu momento chegará.

"Max tem as habilidades necessárias e é o tipo de pessoa para as próximas temporadas", disse o escocês em entrevista ao portal RacingNews365. Não tenho dúvida alguma de que veremos uma transição da 'era Hamilton' para a 'era Verstappen'".

"Não sei se isso acontecerá neste ano, porque tudo dependerá do corrida a corrida de cada equipe. A Mercedes foi mais forte em Barcelona, mas em Mônaco deu Red Bull".

Para Coulthard, Hamilton está ciente de que o holandês é um piloto diferenciado em comparação a seus rivais passados.

"Lewis sabe que poderia ter acontecido um acidente na primeira curva em Ímola e em Barcelona. Lewis sabia que Verstappen estava ali. Se tivesse que fechar a porta a Valtteri ou outro, não pensaria duas vezes".

"Max também evoluiu na pista e está muito completo. No começo ele tinha alguns pontos fracos e cometia erros aqui e ali, mas isso era inevitável. Agora já não tem essas surpresas".

Para o ex-piloto de F1, a briga de gerações também é algo benéfico para a categoria.

"Estou entusiasmado com o futuro do esporte. Lewis é um grande piloto, mas não é um 'homem do povo' no paddock. Max, Charles, George e Lando entendem que seu trabalho também consiste em lidar com a imprensa e os patrocinadores, que precisam ser mais abertos. No passado isso não acontecia com os pilotos".

CONHEÇA a SAGA da roda de BOTTAS que causou MAIOR 'pit stop' da HISTÓRIA da F1 e envolveu FERRARI

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.