Apesar da temporada 2021 estar ainda no começo, muitos já debatem a situação do mercado de pilotos para a Fórmula 1 em 2022. E um nome que pode ter um papel importante nessa movimentação é Sergio Pérez e seu futuro com ou sem a Red Bull. Segundo a equipe austríaca, eles não iniciarão as conversas com o mexicano sobre um novo possível contrato antes da pausa de verão.

Após sua saída da Racing Point no fim de 2020, Pérez foi contratado pela Red Bull para substituir Alex Albon em um acordo de apenas um ano.

Pérez ainda não subiu ao pódio com a Red Bull e fez menos da metade dos pontos que seu companheiro, Max Verstappen, que lidera o Mundial de Pilotos. Mas o mexicano ajudou a equipe a avançar para a liderança do Mundial de Construtores com seu resultado em Mônaco, terminando em quarto após largar em nono.

Junto com a Mercedes, a Red Bull detém uma das vagas mais cobiçadas do mercado de pilotos nos últimos anos, após quatro pilotos em quatro anos correndo ao lado de Verstappen (Ricciardo, Gasly, Albon e Pérez). Pérez foi oficialmente contratado apenas após o fim da temporada, tornando a equipe uma das últimas a fechar sua dupla para 2021.

Helmut Marko, consultor da Red Bull, revelou que a equipe ainda precisa começar a pensar em sua dupla para o próximo ano, afirmando que não discutirá com ninguém antes da pausa de verão, para que o foco fique 100% na luta pelo título.

"Vamos começar a pensar nisso no verão, no mínimo", disse Marko em entrevista exclusiva à Formel1.de, publicação irmã do Motorsport.com na Alemanha.

"Somos um alvo de muita procura no mercado de pilotos. Não acho que um piloto entrará em negociação ou acordo com outra equipe antes de tentar algo conosco. Mas agora estamos totalmente focados no campeonato, e não vejo problemas em termos de encontrarmos o companheiro de Verstappen para o ano que vem".

"Certamente será alguém competitivo. Mas ainda há tempo".

Em sua chegada à Red Bull, Pérez disse que levaria um tempo para se acostumar com o RB16B, prevendo que estaria confortável após quatro ou cinco corridas. Marko ficou satisfeito com a performance de Pérez em corridas, citando seu desempenho em Mônaco, mas sente que o mexicano precisa melhorar nas classificações.

"Vamos começar com o positivo, a performance nas corridas. É muito boa, no nível de Max em momentos. Ele provou isso em Mônaco quando buscou o overcut. Teve três ou quatro voltas que ele era o mais rápido da pista, com pneus já bem usados. Então o ritmo de corrida está ali".

"A área onde ele ainda sofre é a classificação. Precisamos que ele melhore ali".

Um piloto que está dentro da estrutura da Red Bull e que já teve seu nome ligado a um retorno à equipe principal é Pierre Gasly, que corre hoje pela AlphaTauri. Mas o vencedor do GP da Itália de 2020 também teve seu nome ligado à Alpine, algo que foi rejeitado pela equipe francesa no momento.

Perguntado sobre as chances de Gasly voltar à Red Bull no futuro, Marko disse: "Se o que eu tenho está certo, o contrato de Gasly conosco dura mais dois anos".

"É um contrato que nos permite colocá-lo tanto na Red Bull quanto na AlphaTauri. O mesmo se aplica aqui: não estamos pensando em 2022 no momento. Vamos pensar nisso durante a pausa de verão e depois tomaremos a decisão".

