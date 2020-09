Futebol e automobilismo sempre andaram lado a lado nos corações dos fãs apaixonados por ambos os esportes. Quando alguém tem esse sentimento, aliado à capacidade especial de fazer grandes obras do design, o resultado pode ser surpreendentemente positivo.

Foi o que aconteceu com o designer Adrian Geremia, um jovem australiano que mora em Melbourne. Seu trabalho foi 'apresentado' aos fãs nas redes sociais da F1 nesta quarta-feira (23).

“Sempre tive essa ideia de combinar esses dois esportes”, disse Geremia ao jornal francês L’équipe. “Esperei até 2020 para fazer isso, mas estou muito feliz com o resultado. Para as camisas nº 1, me inspirei nas cores dos carros atuais. Para os nº 2 e 3, é mais uma criação minha”, explicou o estudante de design gráfico.

Confira como ficou:

