Depois de duas corridas malucas nos GPs de Itália e Toscana, a Fórmula 1 desembarca em Sochi neste fim de semana para a disputa da 10ª etapa da temporada 2020 com o GP da Rússia, que pode consagrar novos recordistas.

Britânico da Mercedes, Lewis Hamilton pode igualar o alemão Michael Schumacher como maior vencedor da história da categoria. Já o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, pode empatar com o brasileiro Rubens Barrichello como o piloto com mais largadas na F1.

Mas a possível quebra de recordes não é o único atrativo. Também é importante observar o holandês Max Verstappen, que não terá mais atualizações da Honda e abandonou as últimas 2 provas por problemas no motor de sua Red Bull. Veja o que está em jogo no GP da Rússia:

O 'posto' de maior vitorioso da F1

Caso triunfe em Sochi, Hamilton subirá no lugar mais alto do pódio pela 91ª vez, igualando a marca de Schumacher. O bom para o britânico é que a Mercedes sempre venceu em Sochi. Mas ele terá a concorrência do companheiro finlandês Valtteri Bottas, que vai bem na Rússia.

O 'posto' de piloto com mais largadas na F1

Campeão mundial de 2007, Raikkonen estreou na categoria no GP da Austrália de 2001 pela Sauber e deve fazer sua 322ª largada na F1 pela 'mesma equipe', já que a Alfa Romeo opera a estrutura do antigo time em Hinwil. Não à toa, a escuderia tem bandeira suíça na elite do esporte a motor mundial. Já Barrichello debutou no GP da África do Sul de 1993, pela Jordan, e fez sua última corrida no GP do Brasil de 2011, pela Williams.

Paciência de Verstappen

Após abandonar no GP da Itália, o holandês voltou a ser vítima do motor no GP da Toscana e disparou contra a Honda. Por isso, já se especula que o piloto pode deixar a Red Bull no fim de 2021. Mais uma falha da unidade de potência pode terminar o pavio de Verstappen de vez.

Consolidação de Albon

Depois de toda a pressão sofrida nesta temporada, Alex Albon finalmente 'desencantou' e conquistou seu primeiro pódio na F1 na última corrida. Agora, o tailandês da Red Bull precisa capitalizar o momento para afastar os rumores de um rebaixamento para a AlphaTauri.

Futuro de Pérez

Após ter sua saída da Racing Point anunciada para o fim de 2020, Sergio Pérez deve conseguir uma vaga na Haas. O negócio tende a ir adiante, mas, para garantir o acordo, o mexicano precisa mostrar sua consistência. Ele pontuou em todos os GPs do ano. Bom presságio.

