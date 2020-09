F1: Pérez se aproxima de acordo com a Haas para 2021

Depois de passar pela Racing Point, Sergio Pérez está trabalhando para permanecer na Fórmula 1 e o destino mais provável é a Haas, uma equipe que, de acordo com os últimos rumores, planeja substituir seus dois pilotos atuais.

Enquanto se espera o futuro de Lewis Hamilton e as decisões que serão tomadas na Red Bull sobre quem acompanhará Max Verstappen em 2021, o mercado de pilotos continua agitado, entre negociações e decisões pendentes como a de Kimi Raikkonen, que informará a Alfa Romeo de suas intenções no final de setembro.

Há uma negociação que se fala muito no paddock, e é aquela que envolve a equipe Haas e Sergio Pérez. Após o fim de seu longo relacionamento com a Racing Point, o piloto mexicano parecia duvidar de suas intenções de continuar sua carreira na Fórmula 1, mas de acordo com os últimos rumores que vazaram às vésperas do fim de semana de Sochi, Pérez permanecerá na categoria em 2021.

De acordo com as últimas informações, a negociação com Pérez estaria em um bom momento e a opção da equipe americana seria para "Checo" a única oportunidade real de garantir um futuro na Fórmula 1. Ainda não está claro se a Haas confirmará sua intenção de renovar completamente sua dupla para 2021, mas o que é certo é que neste momento, tanto Romain Grosjean como Kevin Magnussen não têm a certeza de um contrato para o próximo ano.

A Haas havia indicado há algumas semanas que iria avaliar todas as opções oferecidas pelo mercado de pilotos após os anos com Grosjean e Magnussen.

Em declarações ao jornal dinamarquês Ekstra Bladet, Magnussen disse: "Obviamente, preferiria ter um contrato assinado. Sei que provavelmente existem várias negociações em curso, mas aprendi a não me deixar abalar neste momento, não quero que a situação afete o meu trabalho na pista."

“O mercado atual é claramente muito competitivo, basta ler os nomes. Há Pérez e Hulkenberg, depois pilotos juniores da Ferrari como Schumacher, Shwartzman e Ilott, e somos uma equipe ligada à Ferrari, assim como a Alfa Romeo. Portanto, há um bom número de candidatos, o que posso fazer é continuar trabalhando com o melhor de minha capacidade."

