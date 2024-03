"Digna de Oscar": ex-F1 detona 'atuação' de Alonso após punição

Os comissários do GP de Austrália interpretaram a freada antecipada de Fernando Alonso como direção perigosa. O piloto foi punido em 20 segundos. Quando foi convocado para se explicar, Alonso alegou que os pedais do carro da Aston Martin não estavam funcionando corretamente. Para Robert Doornbos, ex-piloto da Fórmula 1 entre os anos de 2005 e 2006, isso foi meramente uma atuação de Alonso.

"Depois do acidente, ele [Alonso] olhou pelo retrovisor e não viu George. Ele passa uma volta depois e vê George na lateral da pista. Então ele entrou no rádio e começou a reclamar: ‘Meu acelerador não funciona e estou com todos esses problemas’. A equipe também embarcou nisso, dizendo: ‘Sim, esperamos que você ainda consiga chegar ao final’. Aquilo foi realmente uma indicação digna de Oscar, mas não funcionou.", declarou Doornbos no programa Crashing in the Kitchen, da emissora holandesa Ziggo Sport.

George Russell brigava por posição com Alonso quando o espanhol antecipou a freada. Essa tática é conhecida 'brake test' e é proibida pela FIA. Russell bateu fortemente na barreira de proteção e ficou parado no meio da pista. Alonso foi considerado o culpado desse acidente, porque Russell se aproximou demais e perdeu o controle do carro, por conta da freada de Alonso.

"No final, a FIA também não comprou a história dele, porque não viu nada. Então a história apareceu na mídia, e Fernando parou de reclamar sobre isso", observou Doornbos.

A Aston Martin publicou um comunicado afirmando a inocência de Alonso. Apesar disso, a equipe declarou que não irá recorrer à decisão, pois não possui provas suficientes.

Doornbos afirmou que não tem lógica Alonso ter freado antes. O ex-piloto relembrou uma vez que passou por uma situação parecida com o espanhol.

"Ele fez isso uma vez também, na Hungria e foi punido. Foi durante um treino livre, não tinha nada a ver com a corrida. Ele fez isso porque estava chateado porque eu atrapalhei sua volta rápida. Ele levou uma punição, mas aquilo realmente se tornou um problema na disputa pelo campeonato com Michael Schumacher", finalizou.

