DIRETO DO PADDOCK: Claire Williams deixa equipe, Vettel põe F1 em xeque e Senna terá série na Netflix

A quinta-feira começou agitada antes do GP da Itália de Fórmula 1, em Monza. Por isso, o DIRETO DO PADDOCK do Motorsport.com aborda as principais novidades das cercanias de Milão e do mundo.

No Brasil, o destaque fica para uma série original sobre Ayrton Senna na Netflix. Na F1, a grande notícia é a saída de Claire Williams do comando da equipe fundada pelo pai.

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?