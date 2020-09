No GP da Bélgica, a Ferrari sofreu com uma de suas corridas menos competitivas nos últimos anos na Fórmula 1, com Sebastian Vettel e Charles Leclerc terminando em 13º e 14º. Mas, apesar das críticas e dos chefes da equipe apostando em anos para uma recuperação, Carlos Sainz, que assumirá a vaga de Vettel em 2021 falou que a equipe pode olhar para outra rival e ver que é possível recuperar a performance.

A falta de velocidade de reta, que já era evidente ao longo do ano, ficou ainda mais visível em Spa, com as equipes clientes da Ferrari, Alfa Romeo e Haas, também sofrendo.

Sainz, que substituirá Vettel na equipe em 2021, reconhece que a Ferrari tem muito trabalho pela frente, mas afirmou que os esforços da Renault para melhorar seu motor nos últimos anos mostram que é possível progredir.

"Claramente a Ferrari não está feliz com a situação. E acho que podemos ver o quanto eles estão sofrendo. Mas acho que eles sofreram mais com o motor e alguns problemas de aderência do carro".

"Quando você perde tanta potência de um ano para o outro, não é algo normal na F1, você espera uma perda ou ganho em uma certa medida. Mas quando perde tanto assim, é normal ter problemas em Spa".

"É uma anormalidade ver a Ferrari atrás, mas é normal após o que vimos nas primeiras corridas, o quanto eles perderam em velocidade de reta".

Falando sobre a recuperação no futuro, ele disse: "Em geral, eu diria que sim, eles precisam dar um passo adiante com o próximo motor. Eu sei o quão difícil é, porque a Renault precisou de três anos e a Honda um pouco mais. Mas o fato da Renault estar próxima da Mercedes mostra que é possível".

Em sua coluna pós-GP, o diretor de automobilismo da F1, Ross Brawn, disse que Sainz deveria estar nervoso com sua mudança para a Ferrari em 2021, mas ele se mantém confiante.

"Eu sigo muito confortável com a decisão que tomei. Tenho 100% de confiança na Ferrari e no que eles podem fazer no futuro. Vamos lembrar que no ano passado eles conquistaram sete poles, então é uma equipe capaz de produzir ótimos carros".

"Estou 100% confiante e estou pronto para ir para a Ferrari em 2021. Não posso estar mais animado. E eu percebo que os tifosi também já estão pelo modo que tenho sido abordado quando saio do hotel".

"Eles sabem como te passar uma boa energia, e o que eu tenho recebido neste fim de semana já está me animando para o próximo ano, fazendo parte de uma equipe com tanta história".

