Max Verstappen afirmou que seria “estúpido” questionar sua motivação, apesar da atual superioridade do pacote rival da Mercedes. Depois de abandonar na corrida de abertura na Áustria, Verstappen subiu no pódio em todas as corridas subsequentes, mas só conseguiu superar os pilotos da Mercedes na segunda prova de Silverstone, quando Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tiveram problemas com os pneus.

Em Spa, no final de semana passado, sua frustração era óbvia enquanto tinha que gerenciar seus próprios pneus, incapaz de fazer qualquer coisa em relação aos carros da Mercedes à frente.

No entanto, quando questionado se era difícil para ele se manter motivado em 2020, ele deixou claro que não era o caso. “Não entendo por que as pessoas acham que você não estaria motivado”, disse ele.

“Você tem um dos melhores empregos do mundo, você guia carros super rápidos. E estou em terceiro ou segundo, e tive uma vitória. Portanto, acho incrível que as pessoas pensem que você não estaria motivado”.

“É realmente estúpido. Eu amo o que estou fazendo. Todos os finais de semana eu venho aqui e adoro guiar o carro. E quero, claro, tentar desafiá-los, mas se não for possível, me contento com o melhor resultado possível com o carro que tenho, e continuo a gostar disso”.

Verstappen também foi questionado se concorda com a recente sugestão do chefe do automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, de que ainda pode ganhar o campeonato.

“Bem, não vamos desistir, mas sou muito realista de que no momento estamos muito lentos. Precisamos de sorte para vencer corridas e realmente ganhar alguns pontos”, comentou.

“Parece que ainda estamos em uma luta pelo campeonato, mas a cada corrida eu perco mais ou menos sete pontos, então em um ponto é claro que será muito grande, a diferença. Como eu disse, estou sendo realista, acho que é bom”.

“Mas todo final de semana eu tento, é claro, tirar o melhor proveito disso. Quer dizer, não é como se eu estivesse para baixo nem nada, mas seja realista. Acho que em Spa de novo, estávamos meio segundo mais lentos em uma volta, em comparação com eles, então você não pode realmente lutar contra eles no momento”.

Em relação às novas regras de modo de motor, Verstappen disse que não ter que ajustar as configurações significa que terá menos trabalho no cockpit.

“Para ser honesto, isso torna tudo um pouco mais fácil”, disse ele. “Não que fosse muito difícil antes, mas você apenas fica em um modo no reinício, ou para começar, e é um pouco melhor, eu acho”.

“Depois da classificação, normalmente não podemos mudar nada no carro. Mas tínhamos permissão, é claro, de alterar o modo do motor”.

“Então, acho que se você quiser ir na mesma direção, acho que é uma boa coisa fazer isso também com o motor”.

