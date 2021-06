Nesta quinta-feira (24), foi realizado o dia de mídia para o GP da Estíria, a primeira corrida de uma rodada dupla da Fórmula 1 na Áustria. Por isso, o DIRETO DO PADDOCK traz as principais notícias da categoria máxima do automobilismo mundial. Como destaques, a troca de farpas entre Red Bull e Mercedes e as situações de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas na equipe germânica.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo.

PODCAST: TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

