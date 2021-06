Se a Mercedes é uma peça chave no mercado de pilotos da Fórmula 1 em 2022, George Russell é parte fundamental desse processo. Em seu último ano de contrato com a Williams, o britânico disputa a segunda vaga da equipe alemã com Valtteri Bottas. E Russell tem confiança de que seguirá no grid da F1 no próximo ano, mas sem falar com quem...

Mais cedo, nas coletivas de imprensa desta quinta na Áustria, Lewis Hamilton confirmou que já está negociando a renovação com a Mercedes, enquanto defendeu a permanência de Bottas ao seu lado, afirmando que não vê sentido em uma mudança neste momento.

Russell também foi questionado sobre seu futuro, afirmando que ainda está focado na pista.

"Não esperava ouvir essa pergunta! Não, no momento, estou apenas focado na pilotagem para ser honesto. Não tive nenhuma conversa ainda. Estou apenas levando corrida a corrida. Quando o momento certo chegar, vamos começar a discutir com meus empresários e qualquer que seja a outra parte".

"Obviamente, sou gerenciado pela Mercedes, então... como disse na semana passada, estou animado, corrida a corrida, obviamente animado com o futuro. Mas estou confiante que seguirei na Fórmula 1 no próximo ano, o que me faz não ter preocupações".

"E isso me permite sair para dar o meu melhor a cada semana, o que é uma sensação muito boa. Não ter nenhuma preocupação com isso".

Russell ainda foi questionado sobre o que esperar da Williams para o próximo ano.

"Estou muito confiante para ser honesto. Tudo que tenho visto até aqui, desde a chegada dos novos donos, tem sido fantástico. Eles não estão aqui para perder tempo e estão fazendo tudo corretamente, sem se apressar, o que é importante. Tomar os passos corretos nos momentos certos com um objetivo muito forte de médio a longo prazo".

"Eles querem vencer. Parece meio bobo no momento, mas temos uma grande mudança no regulamento vindo aí no próximo ano e eles têm o financeiro no lugar para levar a equipe adiante onde precisa melhorar".

"E não há razões para a Williams não estar ali no futuro de volta, lutando pela ponta do grid. Essa é a mentalidade correta".

