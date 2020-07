Direto do Paddock: Futuro de Vettel, atualizações da Ferrari e F1 sem GP do Brasil em 2020

A quinta-feira da F1 dá o pontapé inicial para o fim de semana, com a presença dos pilotos e equipes no Red Bull Ring, para o GP da Estíria, a segunda corrida na Áustria no revisado calendário deste ano, alterado por causa da pandemia do novo coronavírus.

Como o leitor do Motorsport.com já pôde se acostumar, a quinta-feira é dia do Direto do Paddock, programa que analisa e debate as primeiras notícias do fim de semana. A edição de hoje, às 15h, terá a presença de Felipe Motta e Carlos Costa.

Na pauta, o futuro de Sebastian Vettel, que admite ter negociado com a Renault, antes da equipe francesa ter optado por Fernando Alonso, as atualizações que a Ferrari trouxe para evitar mais uma corrida abaixo do esperado, o futuro do GP do Brasil, com o crescimento dos rumores que dão conta de que a Covid-19 impedirá provas nas Américas.

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich