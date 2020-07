Alguém está muito animado por voltar à Fórmula 1. Nesta quinta-feira, durante a coletiva de imprensa dos pilotos, Esteban Ocon, que já tem vaga garantida na Renault em 2021, revelou que Fernando Alonso já está conversando com ele via mensagem sobre planos para ajudar a equipe a dar um passo adiante no próximo ano.

A volta de Alonso à F1 com a Renault foi confirmada pela equipe na quarta, com o espanhol ocupando a vaga deixada por Daniel Ricciardo para correr ao lado de Ocon.

O piloto francês revelou que, poucas horas após o anúncio do acordo, o bicampeão já estava mandando mensagens para ele. Quando perguntado sobre sua opinião acerca do retorno, Ocon disse:

"Ele está muito, muito motivado. Conversei com ele ontem por mensagem e ele está muito animado por voltar. Nós conversamos sobre a oportunidade de crescimento nos próximos anos e como o grid está muito próximo no momento. Acho que temos uma boa chance de melhorar se trabalharmos bem juntos".

Apesar de Alonso ter uma reputação de não trabalhar bem com seus companheiros de equipe, Ocon disse que não tem preocupações por ter o espanhol ao seu lado em 2021.

"Até agora o Fernando que conheço é um cara muito legal. Nós conversamos várias vezes quando ele estava na pista e também trocamos algumas mensagens antes da chegada dele. Mas agora ele está ansioso por voltar".

"O objetivo dele é levar o projeto adiante. Ele está ciente do que precisamos e quais são as chances e, vocês sabem, acredito que podemos ter uma boa colaboração juntos".

Quando perguntado se ele sentia que assinar com um veterano como Alonso era uma boa escolha para a Renault, Ocon disse:

"Bem, estou muito feliz por ter Fernando como meu companheiro de equipe. Trabalhar com uma lenda como ele é uma referência fantástica para mim. São dos companheiros fortes ao meu lado, Daniel e agora Fernando, então estou muito feliz".

Enquanto Ricciardo está animado para ver o que Alonso pode fazer no futuro, ele descartou qualquer possibilidade de ceder o carro ao espanhol para ajudá-lo na volta.

"Não", respondeu ele quanto perguntado. "Eu ouvi as palavras 'ajudar Fernando Alonso'. Mas ele não precisa de nenhuma ajuda. Ele não dá impressão nenhuma de ter perdido velocidade nesse período".

"Sua última temporada na F1 foi bem forte pelo que vi. Os resultados nem sempre estavam ali, mas ele tirava tudo do carro. Acho que era evidente que ele era forte".

"Não acho que ele precise de ajuda. Não sei se ele vai estar na pista em algumas corridas ou não. Ter ele em reuniões e dando feedback, sem problemas nenhum. Mas eu vou correr o máximo possível nesse ano".

