Após dominar a classificação para o GP dos 70 Anos da Fórmula 1, a Mercedes sofreu bastante com os pneus traseiros devido às altas temperaturas. E com a expectativa de clima quente novamente em Barcelona neste final de semana, a equipe alemã já se prepara novamente para o pior.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tiveram problemas recorrentes com os pneus ao longo da corrida, sofrendo com os compostos mais macios fornecidos pela Pirelli para a segunda prova de Silverstone.

A Mercedes usou os últimos dias para aprender ao máximo com os problemas antes do GP da Espanha, porque o gerenciamento de pneus deve ser determinante novamente. O engenheiro da Mercedes, Andrew Shovlin não descartou uma repetição dos problemas em Barcelona.

"Seria burrice nossa dizer que não vamos ver esse problema novamente", disse. "Precisamos buscar soluções e progredir nesse fim de semana para entender melhor a natureza do problema e porque estivemos em forma pior que os demais".

"Mas não tenho dúvidas que será difícil. Spa, após a Espanha, é outro circuito de alta que podemos ter bolhas. Nosso foco em termos de performance é refrigerar os pneus, como evitar esse problema".

"Com sorte, não teremos isso de novo, mas acho que a Espanha mostrará se tivemos o progresso necessário".

Shovlin explicou que as altas temperaturas de Silverstone tornaram difíceis para Hamilton e Bottas manter a temperatura dos pneus traseiros, dizendo que era um problema novo para a equipe.

"O centro do pneu fica muito quente. O problema é que, quando ele fica quente, começa a ter problemas, gerando mais calor e aumentando a pressão. Você entra em um ciclo vicioso e se torna cada vez mais difícil de resolver".

