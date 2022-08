Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira (28), o dia de mídia da Fórmula 1 antes do GP da Hungria foi ofuscado pelo anúncio de que Sebastian Vettel se aposentará da categoria no fim de 2022. Qual legado o alemão deixará no esporte? E como isso impacta o mercado de pilotos pensando na próxima temporada? Isso e muito mais, com destaque para a repercussão do adeus de 'Seb' à F1 em pleno Hungaroring, você confere DIRETO DO PADDOCK.

O programa tem apresentação e comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

