Nesta terça-feira, a FIA anunciou que o diretor de corridas da Fórmula 1, Niels Wittich, deixa seu cargo com efeito imediato antes do GP de Las Vegas.

No comunicado, a FIA diz que o alemão deixa seu cargo antes do início da última rodada tripla da categoria para "buscar novas oportunidades".

"A FIA pode confirmar que Niels Wittich deixou o cargo de Diretor de Corrida da F1 para buscar novas oportunidades", disse o comunicado.

"Niels cumpriu suas inúmeras responsabilidades como Diretor de Corrida com profissionalismo e dedicação. Agradecemos a ele por seu compromisso e desejamos a ele o melhor para o futuro."

O português Rui Marques, que atuou como diretor de corrida da F2 e da F3 nos últimos dois anos, assumirá o lugar de Wittich a partir de Las Vegas.

"Rui Marques assumirá o cargo de Diretor de Corrida a partir do GP de Las Vegas", declarou a FIA. "Rui traz consigo uma vasta experiência, tendo atuado anteriormente como comissário de pista, controlador, comissário nacional e internacional, vice-diretor de corrida e diretor de corrida em vários campeonatos. Mais recentemente, ele ocupou o cargo de Diretor de Corrida da Fórmula 2 e da Fórmula 3".

Entre outras funções, Wittich tem sido o diretor de corrida da F1 desde 2022, substituindo Michael Masi após o polêmico final do GP de Abu Dhabi de 2021.

Inicialmente, Wittich dividiu a função com o diretor de corridas do FIA WEC, Eduardo Freitas, antes de assumir a função em tempo integral no final daquele ano.

FINAL da MotoGP: REPUTAÇÃO de Pecco, JORNADA de Martín e TUDO que está em jogo além do título de '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa o que ainda está em jogo na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!