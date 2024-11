Nesta terça-feira, a Aston Martin confirmou, por meio de um comunicado oficial, a demissão de Dan Fallows como diretor técnico da equipe de Fórmula 1. A decisão entrará em vigor a partir do fim do mês de novembro.

Apesar de deixar o cargo, Fallows continuará na Aston Martin, mas em uma posição diferente, que receberá uma nova nomeação no futuro.

Essa mudança já era esperada depois que a Aston Martin contratou Enrico Cardile e Adrian Newey nos últimos meses, visando a melhora do time para as futuras temporadas.

"Eu gostaria de agradecer a Dan por sua contribuição para a Aston Martin Aramco nos últimos dois anos", disse o CEO do Grupo, Andy Cowell.

"Dan liderou a equipe para o sucesso do AMR23, que conquistou oito pódios na última temporada".

"Durante meu tempo na Aston Martin, foi um prazer e um privilégio orientar a equipe técnica. Chegou a hora de eu passar o bastão", disse Fallows.

"Embora eu esteja de saída, estou ansioso para assistir aos sucessos futuros da equipe - que, tenho certeza, virão muito em breve".

