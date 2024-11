O mexicano da Red Bull, Sergio Pérez, é o piloto que mais causou prejuízo do grid da Fórmula 1 em 2024. De acordo com um relatório da F1Technical, os acidentes de Pérez custaram à equipe taurina aproximadamente 4,86 milhões de dólares.

Em particular, o acidente no GP de Mônaco é responsável por uma grande parte desse custo. O consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, declarou que esses custos colocam a equipe em uma situação difícil devido às limitações orçamentárias estabelecidas nos regulamentos financeiros da F1.

O piloto da Williams, Alex Albon, ficou em segundo lugar com 4,66 milhões de dólares em custos de danos, enquanto George Russell, da Mercedes, completou o 'pódio de prejuízos' com 3,2 milhões de dólares.

No outro topo da lista, Pierre Gasly é o único piloto que não incorreu em nenhum custo extra para sua equipe, a Alpine, nesta temporada.

Pilotos e custos de danos em 2024:

Piloto Equipe Custo Sergio Perez Red Bull 4,8 milhões de dólares Alex Albon Williams 4,6 milhões de dólares George Russell Mercedes 3,2 milhões de dólares Logan Sargeant Williams 3 milhões de dólares Carlos Sainz Ferrari 2,8 milhões de dólares Yuki Tsunoda RB 2,1 milhões de dólares Fernando Alonso Aston Martin 1,9 milhão de dólares Lance Stroll Aston Martin 1,8 milhão de dólares Franco Colapinto Williams 1,7 milhão de dólares Kevin Magnussen Haas 1,4 milhão de dólares Zhou Guanyu Sauber 1,4 milhão de dólares Daniel Ricciardo RB 1,2 milhão de dólares Charles Leclerc Ferrari 1,2 milhão de dólares Esteban Ocon Alpine 1 milhão de dólares Max Verstappen Red Bull 910 mil dólares Oscar Piastri McLaren 575 mil dólares Nico Hulkenberg Haas 475 mil dólares Lando Norris McLaren 422 mil dólares Lewis Hamilton Mercedes 320 mil dólares Valtteri Bottas Sauber 125 mil dólares Liam Lawson RB 125 mil dólares Pierre Gasly Alpine 0

FINAL da MotoGP: REPUTAÇÃO de Pecco, JORNADA de Martín e TUDO que está em jogo além do título de '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa o que ainda está em jogo na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!