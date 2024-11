O brasileiro Gabriel Bortoleto será piloto da Sauber na temporada 2025 da Fórmula 1. O anúncio de sua contratação foi feito após o GP de São Paulo, mas antecipado por apuração do Motorsport.com, o que gerou questionamentos sobre a confirmação não ter sido na corrida 'em casa'.

Apesar disso, o jovem piloto paulistano explicou, no podcast oficial da categoria, F1 Nation, os motivos de por que a oficialização não foi em Interlagos e sim apenas na semana seguinte, o que inclui a presença de Mattia Binotto, atual diretor de operações da equipe suíça.

"Bem, não acho que tenha sido algo relacionado à mídia", explica Bortoleto. "Sabe, foi... eles queriam fazer isso na frente de todos na Sauber, com Mattia [Binotto] lá também, porque Mattia não estava no Brasil, então acho que eles queriam anunciar para toda a fábrica antes e, assim, eu também pude visitar a fábrica no dia em que fui anunciado, conhecer todos, ir a todas as áreas".

Gabriel afirma que o anúncio, junto da fábrica e dos funcionários, foi o ideal: "Sabe, eu vi o túnel de vento e outras coisas - então, sabe, conhecer todo mundo, acho que foi a situação perfeita para ser anunciado, sabe, na frente de todos da equipe".

"Acho que é melhor do que um fim de semana de corrida, porque eu estava lá fazendo muitas coisas para a mídia. Então, acho que foi melhor, mas nada relacionado ao quanto as pessoas iriam falar no GP de São Paulo", concluiu Bortoleto.

