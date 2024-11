Maria Catarineu, agente do piloto da Williams, Franco Colapinto, está confiante que o argentino estará no grid da Fórmula 1 na temporada 2025.

Colapinto está sendo cogitado para algumas equipes do grid mas, no momento, apenas a RB tem oficialmente um lugar vazio para o próximo ano.

Além de Liam Lawson, o jovem argentino é seriamente mencionado para essa vaga, mas o nome de Colapinto também é mencionado por outras equipes, entre eles os rumores de que a Alpine quer ter o argentino no lugar do também novato Jack Doohan.

Catarineu afirmou acreditar que o piloto argentino continuará correndo na Fórmula 1 em 2025. Em entrevista à publicação argentina Campeones, Catarineu respondeu à pergunta sobre se Colapinto estaria no grid em 2025 da seguinte forma: "Todos sabem que muitas equipes gostariam de ver Franco no grid da Fórmula 1 em 2025".

"Se eu desse um número entre 1 e 10 para a possibilidade de competir, eu diria 20. Muitas pessoas querem isso".

"Portanto, é justo que isso aconteça. Estamos trabalhando em vários cenários diferentes no momento", conclui.

Lewis Hamilton, Equipe Mercedes-AMG F1, Franco Colapinto, Williams Racing, Conferência de imprensa Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

