Não é segredo algum que Toto Wolff tentou recrutar Max Verstappen para substituir Lewis Hamilton na Mercedes em 2025. Porém, após uma sequência de 'nãos', o chefe da equipe de Fórmula 1 precisou se virar para a base e contratou Kimi Andrea Antonelli.

Meses depois da falta de sucesso, Wolff voltou a reiterar o bom relacionamento que tem com a família do tricampeão, principalmente com o pai do mesmo, Jos Verstappen.

"Nós nos damos muito bem, nem sempre à vista do público. Conheço Jos há muito tempo. Ele tem a minha idade, temos visões semelhantes sobre corrida", disse Wolff no High Performance Podcast.

Mesmo com a boa relação, Verstappen continuará na Red Bull na próxima temporada. Seu contrato é válido até 2028, mas há rumores de que uma transferência pode acontecer.

Ao falar sobre a possibilidade de receber Max em sua garagem, Wolff defendeu que, agora, é um bom momento para focar em seus pilotos da base e dar chance a novos nomes.

"Agora parece natural passar para a próxima geração", explicou. "Max é um ótimo piloto e uma personalidade interessante, e Deus sabe o que acontecerá no futuro, mas ter Kimi e George [Russell] no carro, verdadeiros juniores da Mercedes, que deram o melhor de si em cada etapa de suas carreiras e que apoiamos - estou muito ansioso por essa situação".

