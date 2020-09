O ex-chefe da Ferrari, Stefano Domenicali, deve voltar à Fórmula 1 como o CEO da categoria antes mesmo do início da próxima temporada, de acordo com o site RaceFans.

A função de CEO será abandonada por Chase Carey, que assumiu o cargo em janeiro de 2017 após a aquisição dos direitos comerciais da F1 pela Liberty Media. O atual mandatário recentemente supervisionou a conclusão das negociações do novo Pacto de Concórdia com todas as equipes do grid.

Ainda segundo o site, Carey, que também exerce a função de presidente da F1, deve manter ligações com o esporte em uma função voltada para o exterior.

Domenicali, de 55 anos, é bem relacionado com o diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, e com o presidente da FIA, Jean Todt, durante sua passagem pela Ferrari.

Nascido em Ímola e educado na Universidade de Bolonha, Domenicali ingressou na Ferrari em 1991. Ele substituiu Todt no comando da equipe em 2007 e deixou o cargo em 2014.

Em dezembro daquele ano, Domenicali assumiu a chefia da comissão de monopostos da FIA. Dois anos depois, ele se tornou o CEO da Lamborghini, que agora se acredita estar à venda pela controladora Audi.

Espera-se que Domenicali assuma o cargo antes do início da próxima temporada. A nomeação de Domenicali significa que os cargos principais tanto no corpo diretivo da F1 quanto no detentor dos direitos comerciais serão ocupados por ex-diretores da Ferrari. No entanto, Todt, que se tornou presidente da FIA em 2010, indicou que não buscará a reeleição quando seu mandato atual expirar no final do próximo ano.

Entenda como Lawrence Stroll passou de 'papai de piloto pagante' a homem-forte na Fórmula 1

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?